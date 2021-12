Borgo San Giacomo: Valtenesi experience

Mercoledì 26 gennaio, nella cantina della Cascina La Bassa, un'altra cena ideata per valorizzare i vini del nostro territorio, questa volta i vini del Consorzio Valtenesi, accompagnati dai piatti creati per l'occasione da Monica Travini. Sempre presente con noi il sommelier Filippo Gastaldi, pronto a trasmetterci tutte le sue conoscenze sul mondo valtenesi. Per informazioni: ieventi@cascinalabassa.it - 0307870470