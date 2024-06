Spider d'epoca: a Borgo Machetto la seconda edizione del Concorso d'eleganza

Armoniose, stilose, uniche e tanto altro ancora: gli aggettivi giustamente si sprecano per le spider storiche (realizzate tra il 1920 e il 1980) che nel weekend del 2 Giugno (sabato e domenica) sfileranno al Borgo Machetto di Desenzano per la seconda edizione del già mitico Concorso d'eleganza, dedicato alle sole vetture decapottabili tra quelle che hanno fatto la storia dei motori. Le auto potranno essere ammirate già da sabato 1 giugno, dalle 11 alle 19, poi domenica 2 dalle 9.30 alle 14: il borgo, di proprietà di Piramis Group e circondato da un parco di 180mila mq, struttura ricettiva, piscina esterna e campo da golf, aprirà gratuitamente ai visitatori per un primo assaggio, tra camminate nel verde e sorprese.

"Belle sotto le stelle"

Domenica 2 giugno è prevista invece la sfilata delle auto, di cui verrà svelata ogni caratteristica: una giuria di esperti decreterà le migliori, tra cui la Best in Show (vincitrice in assoluto) e 5 premi per altrettante categorie. “Belle sotto le stelle”, infine, sarà il sottotitolo della serata: questo in vista della cena (solo su invito) in programma sabato sera. Borgo Machetto, di origini seicentesche e recentemente ristrutturato, è oggi quartier generale di Piramis, holding specializzata in assistenza, servizi e consulenza alle aziende con 11 società controllate, 58 sedi commerciali, un migliaio di collaboratori e dipendenti, oltre 1 milione di clienti consumer e 60mila business.