A Brescia gli atleti di spicco della Boccia Italiana: dove vivere la magia della Boccia d’Oro

È tutto pronto per il primo degli undici Eventi Speciali (sei della specialità Raffa, tre del Volo e due della Petanque), inseriti nella programmazione sportiva della Federazione Italiana Bocce a partire dalla stagione 2024 e ai quali prenderanno parte i più forti atleti delle rispettive specialità.

A inaugurare il calendario degli Eventi Speciali sarà la Raffa con una storica manifestazione, la ‘29^ Boccia d’Oro’, organizzata dall’ASD Bocciofila ARCOS Brescia. “Le bocce, al fine di mostrare tutta la propria spettacolarità, hanno necessità dei grandi eventi, attraverso i quali i campioni della nostra disciplina possono dimostrare la grandiosità di incontri e prove tra i più forti, capaci di appassionare tutti – ha commentato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis – Il 10 e 11 febbraio sarà l’ARCOS Brescia, con la ‘Boccia d’Oro’, a mettere insieme i più forti giocatori senior maschili, senior femminili e juniores, nel contesto di una classicissima delle bocce sintetiche. I grandi eventi, che saranno trasmessi in diretta sulla webtv federale, rappresentano un volano per la nostra disciplina sportiva. Soltanto così si può esportare al meglio il nostro migliore prodotto tecnico".



Gli Eventi Speciali si disputeranno su due giorni, il sabato e la domenica. Nello specifico, per le bocce sintetiche saranno articolati con un’anteprima maschile, riservata ai primi 22 atleti della classifica Ranking più due Wild Card a discrezione della società organizzatrice, e la gara Major della domenica che prevede una gara maschile a quadro libero e con la partecipazione dei 24 atleti dell’anteprima, due competizioni femminili con 8 atlete convocate dal ct della nazionale (gara con partita tradizionale e tiro di precisione) e due kermesse giovanili con 8 atleti convocati dal ct azzurro (gara con partita tradizionale e tiro di precisione).

All’anteprima del sabato, la modalità di svolgimento della competizione prevede l’ingresso dei primi 8 atleti del Ranking al secondo turno e le partite si disputeranno, col sistema internazionale, alle otto tornate e ai 10 punti.

L’evento femminile e juniores della domenica, oltre al Tiro di Precisione, sarà disputato con partite alle otto tornate e ai punti 12.

La ‘Boccia d’Oro’ prevede la disputa di sei competizioni. Si parte sabato 10 con l’anteprima a invito riservata ai senior, che vedrà ai nastri di partenza i primi 22 atleti del Ranking di categoria A con le due wild-card, Marco Luraghi e Simone Leonini dell’ARCOS Brescia. In campo anche Gianluca Formicone, Alfonso Nanni, Giuliano e Marco Di Nicola, Gianluca Manuelli, Luca Santucci, Luca Viscusi, Mirco Savoretti, Gabriele Marinelli, Gaetano Miloro, Davide Paolucci, Mattia Visconti, Pietro Zovadelli, Gianluca Monaldi, Pasquale e Giuseppe D’Alterio, Tommaso Gusmeroli, Francesco Santoriello, Diego Paleari, Leonardo Stacchiotti, Maurizio Mussini e Daniel Palazzi.



I ventiquattro atleti saranno in campo anche domenica 11 per la gara Major insieme, fino a questo momento, ad altri cento atleti di categoria A (le iscrizioni sono aperte fino al 4 febbraio). Sempre domenica 11, in campo le donne e gli Under per le competizioni del Tiro di Precisione e della gara con la partita tradizionale alle otto tornate o ai punti 12. Le otto atlete convocate dal ct Elisa Luccarini sono: Giorgia Trudu, Ilaria Treccani, Chiara Morano, Silvia Pesavento, Marina Braconi, Eleonora Ceriani, Flavia Morelli e Chiara Gasperini. Gli otto juniores convocati dal ct Rodolfo Rosi sono: Kevin Della Schiava, Luca Domaneschi, Samuele Danesi, Matteo Simeoni, Rachele Vivenzi, Benedetta Necchi, Lavinia Sciamanna e Sofia Minardi.