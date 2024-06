Open food, open bar e open music vista lago: è la Bei Fes/t di Desenzano

Cà Maiol, Campingaz, The Gin Way, Birrificio Felice, Vero Riso, Cibo di Mezzo con Duo San Felice, Saur, Aroma, Azienda agricola al Berlinghetto, Zona Alpi, Richemont Club Italia e la Gelateria il Biondo per il food & drink, Freecom con Animaux Formidables, Elasi Dj set, Dj Joao e Aldo G. Dj per l'accompagnamento musicale. Sono questi gli ingredienti di Bei Fes/t, la serata evento in programma venerdì 5 luglio dalle ore 19 (fino a tarda notte) al Fam di Desenzano del Garda in Via Zamboni, 5.

La Bei Fes/t

Nata dalla voglia di connettere più realtà presenti sul territorio, come suggerisce il “One night connecting people” che accompagna il nome stesso dell’evento, la festa prende vita da un'idea di un gruppo di imprenditori e professionisti desenzanesi (CHEIBEI) nel 2014, con l'obiettivo di riunire amici e contatti professionali in un contesto creativo e conviviale. Dieci anni dopo, con l’organizzazione a cura di Shots, Bei Fes/t ritorna con un'espansione considerevole, coinvolgendo non solo amicizie, ma anche una sfera professionale allargata. Un evento che vuole agevolare connessioni e condivisioni soddisfando esigenze di diverse generazioni grazie alla qualità, creatività e sostanza della proposta enogastronomica e artistica che offre.

“Bei Fes/t rappresenta sia un traguardo che un punto di partenza – spiega Giovanni Benedetti, ceo di Shots –. Questo evento nasce dalla determinazione di amici e professionisti nel creare nuove connessioni e rafforzare rapporti già esistenti, ma al contempo ambisce a essere un nuovo inizio per progetti e idee inedite in una serata all'insegna della creatività e della convivialità”. L'evento ha posti limitati, i biglietti sono in vendita sulla piattaforma Dice: il prezzo di 85 euro include l'intera serata con la formula (vincente) open food, open bar & open music.