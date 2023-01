Barbariga: presepe vivente

Sono gli ultimi giorni per per poter ammirare il bellissimo presepe vivente di Barbariga. Ci saranno animali da cortile e artigiani all’opera, pastorelli e la Sacra Famiglia con il Bambin Gesù. L'appuntamento è per venerdì 6 e domenica 8 gennaio. Sarà presente anche un punto ristoro con vin brûlé, caldarroste, ciccioli e dolci dal sapore natalizio.