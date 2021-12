Il celebre balletto "Lo schiaccianoci" a Brescia il 2 gennaio 2022.

Il celebre balletto “Lo Schiaccianoci - Russian Classical Ballet”, un evergreen indimenticabile del balletto ideale per la magica atmosfera natalizia, è previsto al Gran Teatro Morato di Brescia domenica 2 gennaio 2022 alle ore 17:00 (ex 19/12/21). Lo spettacolo è basato sulla fiaba “Lo schiaccianoci e il re dei topi”, di E.T.A. Hoffmann, sulle musiche indimenticabili di Ciajkovskij, è magistralmente eseguito dal Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova. La celebre compagnia di ballo moscovita, fondata nel 2005 segue filologicamente l’essenza della grande tradizione del balletto classico russo, che viene protetta e mantenuta in tutti gli aspetti, coreografici, di costume, di scenografia. La compagnia è composta da un cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche: Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Perm.



“Lo schiaccianoci” racconta la storia di una ragazza che sogna un principe. Una storia che attiva l’immaginazione in ognuno di noi, portandoci nel regno della fantasia. Uno spettacolo da vivere con la famiglia, ma soprattutto da non perdere.



I biglietti già venduti sono validi per le nuove date. Biglietti disponibili nei circuiti Ticketmaster, Ticketone e Fastickets. Sono previsti sconti per compagnie e scuole di danza.



Per accedere al Teatro e’ necessario presentarsi all’entrata muniti di Super Green Pass e documento di identità. Le operazioni di controllo sicurezza, di verifica del titolo e di accesso alla sala comporteranno un tempo fisiologico superiore agli standard, per cui è fortemente consigliato di arrivare con almeno 90 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio spettacolo. Le aree interne ed esterne del Teatro prevedono confortevoli zone di ristoro e di accoglienza. I protocolli di igienizzazione, sanificazione e pulizia di tutte le aree del Teatro sono stato potenziati e viene effettuato regolarmente anche il totale ricambio dell’aria della sala.