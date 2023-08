Concorso di Eleganza per auto d'epoca: la VI edizione a Meano di Corzano

A poco meno di un mese dal rombo che accenderà ufficialmente la manifestazione, i motori già scalpitano in vista della sesta edizione del "Concorso di Eleganza per auto d'epoca”, organizzato dal Rotary Club Brescia - Meano delle Terre Basse (presieduto per l’anno rotariano in corso da Rosa Di Natale) -, che scatterà domenica 24 settembre proprio da Meano, frazione di Corzano, in provincia di Brescia, delineando un percorso on the road attraverso le “Terre Basse”, fra livree fiammanti e atmosfere d’altri tempi. Alla scoperta di castelli, antiche dimore e altri angoli di bellezza che caratterizzano il territorio, da sempre epicentro, ispirazione e al contempo spinta propulsiva per l’evento, inserito nel calendario Ruote nella Storia 2023 di ACI Storico e al quale collaborano il Museo Mille Miglia di Brescia e il Museo Nicolis di Verona.

Il programma della giornata

Il programma della giornata nel dettaglio: l’accreditamento, l’esposizione, la valutazione delle vetture avranno luogo dalle 9 al Castello di Meano, dove la giuria dove la giuria composta da periti dell’associazione Eve/Federperiti sottoporrà le stesse vetture ad un attento screening. Quindi, dalle 12, il carosello delle auto sfilerà appunto attraverso le “Terre Basse”, dal Castello di Meano fino al Museo Mille Miglia di Brescia (che ospiterà il pranzo); nel pomeriggio, poi, l’ultimo spostamento alla Villa Feltrinelli in Gerolanuova, che a partire dalle 16.30 ospiterà le premiazioni e l'estrazione della lotteria abbinata al concorso: in palio come primo premio una Fiat 500 FL storica.

Oltre alla valorizzazione del territorio in tutte le sue espressioni, la manifestazione si pone anche l’obiettivo di sensibilizzare pubblico e partecipanti rispetto al progetto principe del Rotary Club Brescia – Meano delle Terre Basse, ovvero la realizzazione una Scuola di Restauro per auto d’epoca nel borgo di Meano, ambiziosa e lungimirante visione messa a fuoco per non disperdere le competenze e la sapienza dei grandi artigiani tramandando alle nuove generazioni la passione in un lavoro legato a quelle che sono a tutti gli effetti delle vere e proprie opere d’arte.

Il ricordo di Vincenzo Tenchini

L’edizione 2023 è dedicata a Vincenzo Tenchini, rotariano con 40 anni di militanza, socio fondatore e grande ispiratore del Rotary Club Brescia-Meano delle Terre Basse, nonché ideatore del Concorso di eleganza per auto d’epoca, scomparso lo scorso maggio all’età di 76 anni. Ingegnere stimato, Tenchini era anche un grande appassionato di motori, avendo vissuto diverse importanti esperienze come pilota, sia in pista che nei rally.