Domenica 4 febbraio, grande festa di carnevale con ritrovo alle 14 in piazza Courcelles ad Artogne e, alle 14.15, in piazza Alpini a Gianico. In programma un doppio corteo, che si congiungerà al parco di Via Valeriana di Gianico, con successivie esibizioni, premiazioni e tanto divertimento in oratorio.