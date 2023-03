Zootecnia, torna il Seminario ARAL - SATA Bovini

Si rinnova sul lago di Garda l’ormai tradizionale appuntamento con il Seminario SATA Bovini, organizzato da ARAL (Associazione Regionale Allevatori Lombardia): la 25esima edizione è in programma per il 30 e 31 marzo 2023 nella ormai tradizionale location del West Garda Hotel a Padenghe sul Garda. L’evento si potrà comunque seguire anche online da remoto. Al centro della due giorni le tematiche collegate alla Pac 2023-27: in particolar modo verranno approfonditi l’ecoschema 1 e l’ecoschema 4 sia sul fronte dell’azienda che per quanto concerne la consulenza tecnica.

“Il nuovo Piano Strategico della Pac 2023-27 rappresenta da un lato una strategia ambiziosa rispetto a numerosi obbiettivi di competitività, impatto ambientale e qualità degli alimenti – spiega il direttore ARAL Gianfranco Drigo . Dall’altra parte emerge anche una forte l’attenzione alle domande dei consumatori su temi quali contrasto all’antimicrobico resistenza, il benessere animale e la sostenibilità delle produzioni agro-zootecniche. L’obbiettivo di questo 25esimo Seminario è quello di fare chiarezza sulle nuove opportunità di fare zootecnia sostenibile anche dal punto di vista economico, rafforzando la consapevolezza fra tecnici di settore ed allevatori che da anni ormai si hanno trovato nel nostro convegno un importante riferimento formativo”.

I lavori si apriranno giovedì 30 alle 9 con una prima giornata, organizzata in compartecipazione con XIX Congresso Mastitis Council Italia, dedicata alle”sfide per la sostenibilità dell’allevamento da latte”. Nel pomeriggio si proseguirà con un focus su “Innovazione, diagnostica e sostenibilità”.

Sarà invece dedicata alla “Gestione aziendale tra sostenibilità economica e rispetto dell’ambiente” la prima parte della giornata di venerdì 31 (inizio sempre alle 9), mentre la ripresa del pomeriggio verterà sul tema “L’attività di consulenza tra innovazione e sicurezza alimentare”.

Numerosi e di rilievo i relatori, molti dei quali provenienti dalle Università di Milano e Torino oltre che da organismi come il Crea o l’Istituto Zooprofilattico di Lombardia ed Emilia Romagna.

Per le iscrizioni sono disponibili due link: il primo, qui sotto, va utilizzato per partecipare alla prima giornata di giovedì 30:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pW6Lqg3mRa6ef-_pTVh0Hw

Qui invece il link di registrazione per venerdì 31:

https://www.prenotazioni.aral.lom.it/25-seminario-sata-bovini

Registrandosi, si potrà scegliere se partecipare in presenza a Padenghe oppure se seguire il seminario online: in questo secondo caso si riceverà il link per partecipare tramite piattaforma dedicata.

Qui invece il programma completo della due giorni:

https://www.aral.lom.it/wp-content/uploads/2023/03/programma-SATA-Bovini-2023.pdf