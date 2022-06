Apertura delle Cascate del Serio: torna il grandissimo spettacolo

Prezzo non disponibile

Domenica 19 giugno a Valbondione (Bg) riaprono le Cascate del Serio, il secondo salto d'acqua più alto d'Italia. L'apertura programmata della diga del Barbellino, realizzata nel 1932, è prevista dalle 11 alle 11,30: si tratta di uno degli eventi più attesi dell’estate per tutti gli appassionati della natura e della montagna.

La sommità si trova a quota 1.750 metri, sopra l'abitato di Valbondione, in Alta Val Seriana. Le cascate misurano complessivamente 315 metri e sono formate da tre salti principali di 106, 74 e 75 metri. L’apertura darà vita a uno spettacolo da 330 metri cubi d’acqua al minuto, attirando come ogni anno migliaia di escursionisti da tutto il Nord Italia.



Date di apertura 2022:

19 Giugno 11.00-11.30

16 Luglio 22.00-22.30

21 Agosto 11.00-11.30

11 Settembre 11.00-11.30

9 Ottobre 11.00-11.30

Il ticket del parcheggio

Le cascate non sono visibili dal centro abitato di Valbondione. La vista migliore è nei pressi dell’Osservatorio di Maslana. C'è un ticket da pagare per il parcheggio (non custodito).

Devono pagare il parcheggio:

Auto

Camper

Pullman

Pulmini

Se non sarà esposto nessun ticket si incorrerà in multa. Qui le modalità per l'acquisto online: Parcheggi Valbondione.