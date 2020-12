Nasce a Brescia l'associazione sportiva dilettantistica AOLE

A Brescia, nei giorni scorsi, è nata una nuova realtà. Il 4 novembre scorso, dall'unione di istruttori, terapisti, genitori di bambini e ragazzi con disabilità intellettive e importanti organizzazioni già operanti sul territorio bresciano, è stata fondata l'associazione sportiva dilettantistica AOLE. Aole ha lo scopo di promuovere e sviluppare progetti per l'autonomia, l’integrazione, l’inclusione sociale e culturale di persone con disabilità, nella convinzione che la disabilità stessa non sia un ostacolo ma, al contrario, un’opportunità di crescita per l’individuo, la famiglia, il territorio e la società tutta. “Sarà la casa di tutti, non solo perché riporrà nell’accoglienza e nell’inclusione il senso stesso della sua ragione di vita, ma anche perché diventerà un “cantiere permanente”, un laboratorio di idee sempre pronto ad attivarsi per rendere concrete le progettualità a favore dei nostri ragazzi”, ha scritto il Presidente Stefano Aggio Mattone.

Anche il nome AOLE è sintesi del progetto: AOLE è il nome dialettale bresciano delle più note “Alborelle”, piccoli pesci d’acqua dolce, che fanno del branco la loro forza. E le Alborelle, o AOLE, hanno squame luccicanti che sono utilizzate per rendere lucenti le perle artificiali. “Sono proprio queste le caratteristiche che ci piacerebbe trasmettere ai nostri ragazzi: brillare di luce propria per poter brillare insieme a tutti. Abbiamo scelto il nome AOLE, anche perché principalmente l’acqua è l’ambiente in cui si svolgeranno i nostri progetti”, continua il Presidente. L'Associazione muove, in questi giorni, i suoi primi passi, in un momento non certo semplice per nessuno e che ha messo e continua a mettere a dura prova soprattutto i soggetti più fragili. Proprio per questo è necessario intervenire presto e con progetti mirati. L'attività di AOLE si svilupperà su due fronti: il PROGETTO ACQUABILITA, con percorsi individuali o micro- gruppi, finalizzati a portare, nel più breve tempo possibile, bambini e ragazzi ad acquisire e sviluppare competenze ed autonomie (relazionali e motorie) attraverso l'approccio all'ambiente acqua. Il “TEAM AOLE” ovvero la vera e propria squadra di nuoto, che parteciperà a competizioni FISDIR - Federazione italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale - e SPECIAL OLYMPICS. Laddove le competizioni saranno proposte a ragazzi e famiglie come efficace veicolo per provare a raggiungere gli obbiettivi di integrazione e inclusione sociale.

E', quindi, partita la campagna associativa per l'anno 2021. Associarsi è semplicissimo: tramite bonifico bancario (IBAN IT71P0501811200000016998411 - Banca Etica Brescia) è possibile effettuare il versamento della quota annua (euro 20,00# con la causale “quota associativa 2021” con indicazione di nome, cognome ) e inviare poi e-mail di conferma all’indirizzo: aoleasd@gmail.com oppure copia del bonifico tramite messaggio whatsapp al n. 328.3244019 Utilizzando il codice IBAN è possibile anche effettuare versamenti di qualsiasi importo per sostenere l'associazione Associatevi, diventate sostenitori: il Vostro prezioso contributo permetterà alle “brillanti Aole” di trasformare sogni e progetti in concreta realtà! Non rimane che seguire le AOLE tramite la pagina Facebook (asd aole) ed Instagram ( aole_asd ), sempre aggiornate 123aole.blogspot.com