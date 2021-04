Andrea Van Cleef e Diego Potron, uscito il primo singolo "Rise above all gods"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

E' uscito “Rise Above All Gods”, il primo singolo dark folk / americana di debutto del duo Andrea Van Cleef (di Brescia) e Diego Potron, per la prima volta assieme in un progetto discografico in uscita prossimamente, dal titolo “Safari Station”. Il brano è pubblicato da Rivertale Productions ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali, il video è su YouTube. “Rise Above All Gods” (Video Ufficiale) è la prima traccia che anticipa l’album in uscita che vede Andrea Van Cleef e Diego Potron alternarsi alla musica e ai testi, offrendo canzoni che esulano dalle loro abituali produzioni dei due musicisti, dall'animo più acustico, folk e blues.



Il singolo vede a testi e musica Diego Potron, ed è stato scritto durante la primavera del 2020, nel pieno della primissima ondata della pandemia Covid-19. “Come molti altri miei brani scritti in passato, avevo in mente qualcosa che ricalcasse i toni apocalittici e tetri di un gospel tradizionale da Antico Testamento - racconta Diego - ma che invece di rivolgersi alla potenza del Signore per debellare la piaga del caso, facesse riferimento proprio all'inutilità del farlo, e anzi volesse essere una sorta di dichiarazione di apostasia omni-confessionale.”



Andrea Van Cleef non ha trovato difficoltà nell’entrare nel mood del brano scritto da Diego, che ha preziosamente arricchito con la sua naturale e caratteristica voce ‘cavernosa’ e con qualche chitarra molto blues. “Penso sia una buona introduzione al mood del disco, che sarà ovviamente più variegato, ma già si sente una buonissima interazione fra me, Diego, il produttore Don Antonio e la sua squadra di lavoro.”



“Rise Above All Gods” rivela le domande senza risposta, le preghiere inascoltate, il desiderio di allontanarsi da un mondo apparentemente paradisiaco ma che si è dimostrato profondamente imperfetto, le iniquità compiute in nome di qualcosa di più alto e l'esigenza di trovare l'aiuto di cui abbiamo bisogno in noi stessi, che sfocia in una vera e propria rivolta violenta e liberatoria nei confronti di ogni Dio. Il tema del brano è attuale più che mai, dato il periodo che stiamo attraversando. Chi si appella al governo, chi a qualche politico, chi a qualche dio più propriamente definito come tale...Siamo tutti sono in cerca di soluzioni esterne a un problema molto più grande di noi, che pare inarrestabile. "Elevarci" non ci farà risolvere questo problema, ma magari altri problemi sì, con i quali dovremo lo stesso convivere anche più avanti - segnala Andrea - Vedremo come ci si troverà alla fine di tutto ciò. Ma nel frattempo, è stato bello cantare e suonare questo pezzo.



Partorita in prima battuta in versione più country, ''classica'', “Rise Above All Gods” vanta la produzione di ''Don'' Antonio Gramentieri (già collaboratore di importanti artisti italiani come Nada, Pan Del Diavolo, Giulio Casale e Bobby Solo ma anche di grandi nomi dell’underground rock internazionale come David Hidalgo, Giant Sand, Dan Stuart dei Green On Red, Alejadro Escovedo e Hugo Race) che ha saputo estrapolarne l'animo più oscuro, fangoso e mortifero, in collaborazione con il suo team di musicisti di fiducia. “Rise Above All Gods” vede al mix e master Ivano Giovedì del Waveroof Studio di Castel Bolognese (BO).



Il videoclip è girato e montato da Michele Canevari, la copertina è di Rosalba Larosa. Diego Potron: voce, chitarra acustica. Andrea Van Cleef: voce, chitarra elettrica Don Antonio Gramentieri: Chitarra baritona, lap steel, synth e produzione Piero Perelli: Batteria e percussioni Nicola Peruch: Synth, piano, rhodes.