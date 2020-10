Amnesty International Italia: #iomiattivo

Amnesty International Italia presenta #Iomiattivo, la settimana dedicata all'attivismo per i diritti umani, in programma dal 25 al 31 ottobre in oltre 100 città italiane, fra le quali Brescia.



Durante questo periodo i Gruppi di Amnesty International Italia organizzeranno una serie di appuntamenti pubblici in tutto il territorio, con lo scopo di far conosce la propria attività e invitare i cittadini a confrontarsi sul tema dei diritti umani. Non mancheranno anche appuntamenti online. Si tratta di un’iniziativa volta a far entrare nuove persone nei Gruppi di volontari.



Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 e dei recenti provvedimenti emanati, gli attivisti di Amnesty International ti aspettano a Brescia per un caffè insieme, dalle 16:30 alle 18:30 di sabato 31 ottobre simultaneamente presso:

– Bar Loggia in Piazza Loggia

– Bar il Gambero in Piazzetta Bruno Boni

– Bar Palestro in C.so Palestro

– Bar Twist in Piazza Vittoria



Alessandro Montesi, direttore dell'Ufficio Attivismo di Amnesty International Italia, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è quello di far avvicinare la società civile alla nostra organizzazione. Abbiamo voglia di tornare in piazza per valorizzare le nostre iniziative e rendere consapevoli delle potenzialità che ciascuno di noi ha per contribuire attivamente al rispetto dei diritti umani, colmare le ingiustizie e dare voce a chi non ce l’ha”.