Nella cornice del litorale gardesano che va da Desenzano a Rivoltella, nello splendido anfiteatro naturale del golfo, il 9 e 10 settembre è in programma l’Air Show del Garda 2023, con il grande spettacolo (e non solo) delle Frecce Tricolore.

PROGRAMMA



Sabato 9 settembre le prove, domenica 10 l’esibizione



Ore 10.30 inizio Air Show – ore 12.30 fine manifestazione

Ordine di esibizione dei velivoli:

HH139A Elicottero AM – Dimostrazione Elisoccorso SAR

CAP 231 con il pilota Andrea Pesenato

PITTS SPECIAL con il pilota Francesco Fullin

AEREO ANFIBIO SAVAGE con il pilota Fabio Guerra

CAP 10 con il pilota Paolo Pocobelli

Velivoli Caccia 6° STORMO GHEDI – Sorvolo

BIPLANO STEARMANN Pilota Emiliano Del Buono – Wingwalker Danielle Del Buono

Ore 12:00 “FRECCE TRICOLORI” – 10 MB 339 PAN

Il programma sarà identico sia per le prove che per l’esibizione ad esclusione dei fumi bianchi delle “Frecce Tricolori” di sabato. Potrà subire in ogni momento variazioni dovute a diverse esigenze organizzative e di sicurezza.