Nella cornice del litorale gardesano che va da Desenzano a Rivoltella, nello splendido anfiteatro naturale del golfo, il 9 e 10 settembre è in programma l’Air Show del Garda 2022. Per la concomitanza del Gran Premio di Monza, quest'anno l'evento si celebrerà di venerdì e sabato, anziché la domenica come consuetudine. Ciliegina sulla torta la partecipazione, a titolo gratuito, delle Frecce Tricolore.

Venerdì 9 settembre

Ore 10,30: inizio spettacolo aereo, con i vari velivoli civili presenti in aeroporto.

– Tornado 6° Stormo di Ghedi

– HH139A - Elicottero AM Elisoccorso

Ore 12,20: Frecce Tricolori, prove con fumi bianchi.

Sabato 10 settembre

Ore 10,30: inizio dello spettacolo aereo

– HH139A - Elicottero AM elisoccorso

– CAP 231 - Aereo acrobatico

– Aereo Anfibio Savage - Pits

– Formazione Legend

– Formazione di 3 aerei anfibi

– Tornado 6° Stormo di Ghedi

– Frecce Tricolori - 10 Mb 339 Pan