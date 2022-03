A Villa Galnica giovani imprenditori e amministratori locali a confronto sull'occupazione

Nell'ambito della Conferenza sul Futuro dell'Europa, il centro Europe Direct Brescia organizza il confronto "Approcci e dinamiche al mercato del lavoro per i giovani". L'evento, promosso in collaborazione con il Parlamento europeo e la Commissione europea nell'ambito dell'iniziativa #latuaparolaconta, si terrà mercoledì 23 marzo, dalle 9 alle 13, presso la sede di Villa Galnica a Puegnago del Garda (BS). Sarà una mattina di confronto tra le amministrazioni locali e i giovani imprenditori sul tema dell'occupazione giovanile nelle aree rurali.

Mercoledì 23 marzo 2022

Ore 8,45-13

Villa Galnica, via Roma n.4 - Loc. Castello, Puegnago del Garda (BS)

PROGRAMMA

8.45-9.15 | Accoglienza e welcome coffee

9.15 - 9.30 | Saluti istituzionali

9.30 - 10.00 | Dialogo tra le Istituzioni a supporto delle politiche giovanili

10.00 - 10.30 | I giovani e le opportunità nei contesti rurali

10.30 - 11.30 | Tavola rotonda con i giovani del territorio

11.30 - 12.30 | Chiusura e presentazione dei risultati

12.30 - 13.00 | Lunch break

Per la partecipazione è richiesto il green pass rinforzato

Per partecipare, sia in presenza che da remoto, è necessario iscriversi al seguente link: https://forms.gle/3NFEzTCkWLhAMpnt9

Per tutte le info, potete scrivere a info@europedirectbs.it