Da giovedì 6 a lunedì 10 aprile, dalle 10 alle 24, in Via Paolo VI (nei pressi dell’Istituto Antonietti) a Iseo sarà presente il luna park, con tante attrazioni per bambini e ragazzi, tra cui una ruota panoramica; il divertimento è assicurato.