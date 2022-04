Montisola: 1° Maggio con pranzo e passeggiata bordo lago

Buongiorno amici! Come ben sapete, Oj Eventi Single punta esclusivamente a creare vere occasioni di conoscenza! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single sono garantiti, ma ci piace anche farvi “sentire a casa” e a vostro agio, grazie alla presenza attenta e dedicata della presenza delle nostre collaboratrici Oj Eventi Single!



Eccoci dunque, con un’altra emozionante esperienza insieme! Scopriamola insieme.



Trascorreremo una splendida giornata a Monte Isola, che copre l’isola omonima del Lago di Iseo. Il gruppo, dai posti limitati, sarà composto da uomini e donne single che vogliono ampliare la loro rete di amicizie e vivere una giornata in spensieratezza con persone nuove. Per vivere una giornata in compagnia, mettendosi in gioco, lasciando da parte la timidezza e godendosi le meraviglie del territorio!



Vieni anche tu!



Come funziona?

All’arrivo la nostra tour leader contribuirà subito alle presentazioni di tutti i partecipanti, per rompere il ghiaccio e dare il via alla nostra giornata. Il punto di ritrovo sarà la piazzetta “Bar Portici” di Sulzano alle 10.30. Alle 10.45-11.00 saliremo su un battello che ci porterà a Peschiera Maraglio. Alle 12.00 pranzo presso “La Pinetina” Seguirà una passeggiata bordo lago dall’atmosfera davvero romantica. Alle 16.00 imbarcazione per Sulzano. Rientreremo a Brescia per le 16.30. La giornata si svlgerà all’insegna di chiacchere, divertimento e ottimo cibo. Sarà un ottima occasione per allargare la propria rete di conoscenze ed amicizie! Per il pranzo vi servirete da soli, un occasione conviviale imperdibile, per vivere la giornata in modo informale.



Vi aspettiamo con il gruppo di Oj Eventi Single!



Evento confermato se

evento confermato con un numero minimo di 15 partecipanti. Aiutaci condividendo l’evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum



Fascia di età

45-60



Orari

10.30



Menu’

riso



pasta fredda



affettati



acqua/vino/bibita/alcolico/analcolico



extra a carico partecipanti



Costi

Quota senza Vip-card uomo: 30€ (10€ in caparra per riservare il posto e 20€ in loco)



Quota senza Vip-card donna: 29€ (11€ in caparra per riservare il posto e 25€ in loco)



Titolari Vip-card: 26€ (8€ in caparra per riservare il posto e 18€ in loco)



La quota non comprende

Imbarcazione A/R €5.70



L’evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 25 Aprile



La quota comprende: organizzazione tecnica + animatrice Oj + gruppo single +menu



Informazioni per pagamento

Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo

Ti aspettiamo alle 10.30 presso la piazzetta “Bar Portici” di Sulzano



Per ulteriori informazioni, prenotazioni e domande

Contattare Anthony al 3488781211



Lo staff di Oj Eventi Single vi aspetta per vivere una serata emozionante.



Affrettati! I posti sono limitati.



Seguici sui Social, siamo su Facebook e su Instagram come Oj Eventi Single



Aiutaci a promuovere l’evento. Condividilo sui social o chat.