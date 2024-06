Il gruppo multi-brand di human resources solutions W-Group, fondato da Federico Vione e capitanato dalla bresciana Maw, ha concluso l’operazione di acquisizione di Camo Groupe, società francese specializzata nella ricerca e selezione di personale per la somministrazione di lavoro temporaneo. Si tratta della prima acquisizione al di fuori dei confini italiani per W-Group, già presente all’estero con W Executive, brand specializzato nell’executive search e HR advisory, in Francia, Spagna, Svizzera e Regno Unito (e oltre 400 dipendenti).

Fatturato verso il miliardo

Con l’acquisizione di Camo Groupe, W-Group raggiungerà un fatturato da 1 miliardo di euro, con un anno di anticipo rispetto a quanto già previsto dal proprio piano strategico. Camo Groupe conta 50 filiali e 170 dipendenti, con ricavi annui pari a 125 milioni: l’ingresso della nuova azienda consentirà a W-Groupe di raggiungere così 250 filiali complessive e oltre 1.600 dipendenti. La società francese manterrà il proprio brand e posizionamento e sarà guidata da Sebastien Bourdou. L’obiettivo dichiarato è ora raddoppiare le filiali attive (da 50 a 100) entro 5 anni.

1.600 dipendenti per W-Group

“Appena nati, nel 2021, eravamo circa 300 persone: oggi, con questa nuova acquisizione, arriveremo a 1.600 – il commento di Federico Vione, ceo di W-Group –: un numero che deriva dal nostro impegno nel voler creare un modello in grado di attrarre e valorizzare i migliori talenti. Sono poco più di 300 le aziende italiane che hanno raggiunto il miliardo di ricavi. Siamo orgogliosi di far parte di questo gruppo di eccellenze e di aver tagliato il traguardo con l’acquisizione di una società straniera”.