È bresciana la "fattoria verticale" più grande d’Europa

È bresciana la “vertical farm” più grande d’Europa: inaugurata a Verolanuova la “fattoria verticale” di Kilometro Verde dedicata alla produzione dell’insalata Petali. Come detto, è la più grande d’Europa per metri quadrati coltivati: si tratta di un complesso indoor dove le colture (in questo caso, l’insalata Petali) crescono in verticale in strutture chiuse, in un habitat completamente controllato, senza l’impiego di fitofarmaci. La vertical farm di Verolanuova è totalmente automatizzata e si basa sulla coltura idroponica.

L’idroponica consiste nella coltivazione di piante fuori suolo, ovvero senza terra ma con l’acqua, nella quale vengono aggiunti sali minerali che apportano i nutrienti alle piante. Si tratta di una tecnica di coltivazione che permette un notevole risparmio energetico e idrico.

Il vertical farming

È questa la filosofia produttiva di Kilometro Verde, startup fondata nel 2021 a Manerbio da Giuseppe Battagliola, storico imprenditore nel settore ortofrutticolo. Il vertical farming è un nuovo tipo di agricoltura indoor con tecnica idroponica in strutture chiuse, in cui le colture vengono messe in strati, impilate tra loro in verticale, in un ambiente controllato. Questo sistema permette di coltivare riducendo il consumo di acqua, di riportare il km zero nelle aree urbane, di recuperare aree dismesse e infine ridurre la filiera distributiva nel raggio massimo di 100 km.

“Siamo emozionati e orgogliosi di presentare un progetto così innovativo”, ha detto Giuseppe Battagliola nel corso dell’inaugurazione: presenti all’evento anche i ministri Anna Maria Bernini (Università e ricerca) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura), l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidese, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini.