Azienda in difficoltà, scatta la cassa integrazione: 90 lavoratori a rischio

La brutta notizia prima delle ferie estive: circa la metà dei lavoratori dello stabilimento Chicco Artsana di Verolanuova rischia il posto. A luglio l’azienda con proprietà comasca, che produce accessori e attrezzature per i bambini, ha infatti annunciato la necessità di ristrutturare la produzione interna, annunciando 90 esuberi, in seguito alla crisi innescata dal calo della natalità e delle incertezze sul mercato dovute al conflitto tra Russia e Ucraina. A conti fatti circa la metà dei 184 dipendenti totali dello stabilimento della Bassa rischia di perdere il lavoro.

Sarebbe già stato raggiunto un accordo sindacale: per ora nessuno verrà licenziato. Stando a quanto riferito dai sindacati confederali Filctem Cgil e Femca Cisl al Giornale di Brescia, la produzione continuerà per buona parte del prossimo anno e fino a giugno 2024 i lavoratori potranno andarsene solo su base volontaria, sostenuti da incentivi. Nel frattempo è scattata la procedura di cassa integrazione straordinaria.

La speranza dei lavoratori, quanto dei sindacati, è che la crisi rientri prima. I vertici dell’azienda, proprietaria tra gli altri dei marchi Chicco e Prenatal, avrebbero annunciato l’intenzione di diversificare la produzione per evitare la chiusura dello stabilimento di Verolanuova, dove nel 2016 - in seguito a un processo di reshoring - avevano fatto ritorno alcuni segmenti produttivi che erano stati trasferiti in Cina una decina di anni prima.