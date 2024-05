Società spagnola si compra il biometano bresciano (con i fondi di Goldman Sachs)

Verdalia Bioenergy, società di biometano nata in Spagna e ora supportata da fondi infrastrutturali di Goldman Sachs Asset Management, annuncia di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di un portafoglio di impianti operativi in Italia per la produzione di biometano dai fondi controllati da Green Arrow Capital, uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti operativi, e da Lazzari&Lucchini, azienda specializzata nella produzione di energia da fonti rinnovabili e sostenibili. Il “portafoglio” è costituito da 7 impianti dislocati in provincia di Brescia, con una capacità produttiva complessiva di circa 190 GWh di biometano derivante dal trattamento di 350mila tonnellate di materie prime l’anno, con la possibilità di ampliare tali volumi di oltre il 50%.

I detti impianti sono entrati in funzione da pochi anni: la produzione di biometano avviene esclusivamente attraverso la lavorazione di “effluenti zootecnici”, sottoprodotti agricoli non destinati all’alimentazione e sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali. L’attività degli impianti potrebbe essere in grado di eliminare, ogni anno, fino a 65mila tonnellate di emissioni di gas serra. Il biometano, conosciuto anche come gas naturale rinnovabile, è un gas naturale a basse emissioni di CO2 prodotto attraverso la digestione anaerobica dei rifiuti organici.

Verdalia Bioenergy

Verdalia Bioenergy, sul mercato dal febbraio del 2023, punta dritto all’obiettivo di investire (entro il 2026) oltre 1 miliardo di euro nello sviluppo, acquisizione e gestione di impianti di biometano in tutta Europa. Ad oggi Verdalia conta su un time di 50 persone e una pipeline di progetti in Spagna e in Italia con un volume di oltre 2,5 TWh di biometano all’anno. L’acquisizione degli impianti bresciani rafforza la presenza di Verdalia in Italia e in Europa, confermano l’ascesa della società tra i leader del settore in tutto il continente.

“L’acquisizione di questi impianti – commenta Matteo Grandi, country manager di Verdalia Italia – rappresenta un importante punto di partenza per dare avvio alle nostre attività in Italia: guardiamo al futuro con ottimismo, continuando a lavorare sulla nostra espansione nel Paese”. Aggiunge Matteo Botto Paola, manager di Goldman Sachs Asset Management: “Siamo felici dei progressi compiuti da Verdalia che, ancora una volta, testimoniano il track record di Goldman Sachs negli investimenti per la transizione energetica e nello sviluppo di piattaforme di successo”.