L'Estetista Cinica è sempre più internazionale: nel brand Veralab, fondato dalla saretina Cristina Fogazzi, annunciato l'ingresso di Peninsula Capitale, fondo di private equity, nel capitale sociale con una quota del 30%. La partnership tra l'imprenditrice bresciana, Mauro Marcolin (socio e amministratore delegato di Reforme srl, proprietaria del brand Veralab) e Peninsula “mira a consolidare il piano di sviluppo del beauty brand – si legge in una nota – spingendolo verso nuove prospettive di crescita, facendo leva sulla attuale posizione di leadership di Veralab nel settore skincare (secondo player italiano online) e sulla spiccata vocazione internazionale ed esperienza nel mondo consumer di Peninsula”.

Veralab: fatturato a 70 milioni

Nato nel 2016 dall'esigenza di “trasformare radicalmente il messaggio sulla bellezza femminile, riscrivendone i canoni e percorrendo i tempi della body positivity”, oggi Veralab è uno dei marchi più affermati del settore cosmetico. Dal 2019 il canale online è stato gradualmente affiancato dalla distribuzione fisica tramite l'apertura di store monomarca a Milano e Roma, oltre agli ingressi in La Rinascente, Pinalli, Naima e altri volti noti noti delle profumeria italiana, ma anche nei canali delle farmacie. Il fatturato consolidato Veralab per il 2023 è stimato in oltre 70 milioni di euro, in aumento del 20% sul 2022.

Obiettivo? Leader in Europa

“Questa partnership – commenta Cristina Fogazzi – è per me motivo di grande soddisfazione, perché testimonia il lavoro fatto fino ad oggi. Rappresenta inoltre un passo importante, che ci consentirà di intraprendere con fiducia l'espansione del brand anche a livello internazionale. Sono convinta che Peninsula rappresenti il partner ideale grazie alla sua presenza nei mercati di riferimento strategici per Veralab. L'obiettivo, si legge in una nota di Peninsula, è fare di Veralab (in pochi anni) uno dei leader del beauty europeo.

Peninsula è stata assistita da Vitale & Co come M&A advisor, Bain & Co per la due diligence commerciale, Alvarez & Marsal per la due diligence finanziaria, Deloitte Legal per la due diligence legale e fiscale e la documentazione contrattuale. Veralab è stata assistita come advisor finanziario da Rothschild & Co, per l’assistenza legale e contrattuale dallo Studio Osborne Clarke e per la Vendor Due Diligence Financial & Commercial da EY Advisory Spa.