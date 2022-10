Il team di Vedrai scala lo Stelvio in bicicletta per sostenere i bambini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Ogni metro percorso in bicicletta per scalare il Passo dello Stelvio diventerà una donazione a favore dei bambini: è l’iniziativa di solidarietà promossa da Vedrai, società che sviluppa soluzioni di Intelligenza Artificiale a supporto delle decisioni di imprenditori e PMI, per sostenere due Onlus che si occupano di migliorare le vite dei più piccoli, Make-a-Wish e Fondazione Celeghin. La staffetta benefica in bicicletta, che ha visto protagonista il team di Vedrai, guidato dal Presidente Michele Grazioli, si è tenuta il 9 settembre 2022 presso il Passo dello Stelvio, il passo più alto d'Italia, che arriva a 2.757 metri: famoso in tutto il mondo per i suoi 48 tornanti panoramici, che in estate vengono solcati da numerosi ciclisti, lo Stelvio collega Bormio con Prato in Alto Adige. E proprio da Bormio è partita la scalata di Vedrai, composta da 10 staffette con 3 ciclisti ognuna: a partecipare sono state in totale 49 persone del team di Vedrai, di cui 30 sono montate in bicicletta e 19 hanno sostenuto l’impresa come tifosi. Parallelamente alla staffetta, Vedrai ha pubblicizzato l’evento presso i propri amici, collaboratori e sostenitori che hanno scelto di contribuire all’iniziativa con le loro donazioni.

Da impresa giovane, con un team prevalentemente under 30, Vedrai ha scelto con questa iniziativa di beneficenza di sostenere due Onlus il cui obiettivo è cambiare le vite dei più piccoli: Make-A-Wish Italia, che realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi malattie, per ridare loro speranza e gioia di vivere, e Fondazione Giovanni Celeghin che finanzia la ricerca sui tumori cerebrali anche in campo pediatrico. Parte della somma raccolta da Vedrai sarà devoluta a Make-a-Wish: tra i desideri esauditi ci sarà quello di Samuele, diciassette anni, che sogna di assistere a uno degli spettacoli più affascinanti della natura, l'Aurora Boreale. L’altra metà della cifra andrà a sostenere i progetti di Fondazione Celeghin, che sostiene la ricerca sui tumori cerebrali, finanziando diversi Ospedali e Università in tutta Italia: l’obiettivo è individuare nuove strategie terapeutiche che diano sempre più speranze di guarigione ai pazienti e alle loro famiglie.

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa di beneficenza: per il team Vedrai è un modo diverso dal solito per raccogliere fondi e per mostrarci uniti nel dimostrare solidarietà a chi ne ha veramente bisogno”. dichiara Beatrice Vallaperta, Brand Manager di Vedrai. “Il mio grazie va a tutte le persone di Vedrai che hanno partecipato alla staffetta, ma anche ad amici e sostenitori che hanno aderito con entusiasmo e generosità a questo progetto benefico”.

“La staffetta sul Passo dello Stelvio è un’iniziativa che ha permesso al team di Vedrai di “pedalare nella stessa direzione”, di mostrarci uniti anche nella beneficenza. Abbiamo voluto manifestare solidarietà a chi ne ha veramente bisogno, ai più giovani, attraverso un’attività che unisce tutti: lo sport all’aria aperta. I risultati ottenuti in termini di raccolta fondi hanno dimostrato che, in questi anni, Vedrai è riuscita a costruire attorno a sé una comunità in grado di fare squadra per il bene comune”, dichiara Alba Garcés Alfaya, People & Culture Specialist di Vedrai.