Si stima un investimento da 130 milioni di euro per il nuovo “Campus produttivo e centro spedizioni Valsir” che sorgerà da qui ai prossimi anni a Ghedi, negli spazi dell'ex Sei (Società esplosivi industriali) a nord del paese: l'area interessata si estende per oltre 400mila metri quadrati, che saranno in gran parte riqualificati con 213mila mq di pavimentazione lorda e 190mila mq di superficie coperta. Martedì mattina in Regione si è conclusa la conferenza dei servizi che di fatto ha dato il via libera ai futuri lavori.

Il piano di azione di Valsir

Il piano di azione di Valsir – azienda valsabbina fondata nel 1987: fa parte del Silmar Group, un colosso da 1,5 miliardi di euro di fatturato e oltre 3.500 dipendenti – sarà suddiviso in 6 fasi: il primo (e più concreto) riguarderà la realizzazione di un nuovo magazzino per il prodotto finito, da realizzarsi entro il prossimo triennio. Una volta operativo, si prospettano decine di nuovi posti di lavoro. La nuova struttura, fa sapere l'azienda, sarà integrata con il territorio circostante e (nei limiti del possibile) a impatto minimo: fedeli alla linea dello “stile Valsir” di riqualificare aree dismesse e di valorizzazione progressiva del territorio, con uno sguardo non al lungo, ma al lunghissimo periodo.

2,5 milioni per la viabilità

La progettualità terrà conto degli ultimi ritrovati sia in termine edilizio che impiantistico e tecnologico: occhio di riguardo anche sul fronte energetico (in tal senso, a livello aziendale prosegue l'espansione del parco fotovoltaico nonché le continue ottimizzazioni anti-spreco, come il recupero di calore dai processi produttivi). Al di là del ripristino di un'area degradata, l'operazione Valsir farà bene anche al Comune: tra le opere di compensazione si prevedono tre interventi di viabilità (totale circa 2,5 milioni di euro) relativi alle tratte stradali da Pozzo Scalvine alla rotatoria di Via Industriale e dalla stessa rotatoria fino all'innesto della rotatoria Florida. Le opere viarie andranno a completare la Tangenziale nord-est, attesa ormai da 20 anni.

Nuovi progetti per Valsir e Silmar

Un'azienda in salute: nel corso del 2023 Valsir ha avviato la produzione nel nuovo impianto di Verolanuova, in un'area da 70mila mq, recuperando la struttura dimessa della ex Pannelli Prefabbricati, un capannone di 20mila mq riconvertito per la produzione di pannelli radianti per il riscaldamento a pavimento e a sistemi di ventilazione meccanica controllata. Semaforo verde a Ghedi, dove accanto all'area produttiva sorgerà un polo logistico all'avanguardia, e ancora passi in avanti sul progetto che interessa l'ex stabilimento delle Industrie Pasotti a Prevalle, acquisito all'asta, alla fine del 2022, per 6,3 milioni di euro.

Valsir, insieme a Fondital e Raffmetal, è uno dei pilastri di Silmar Group, multinazionale bresciana che opera sul mercato con 30 siti produttivi in Italia, Portogallo, Polonia, Russia, Romania, Ucraina, Francia, Australia e Sudafrica nei settori riscaldamento, leghe di alluminio, idrotermosanitario, riciclo materiali plastici, protezione passiva dal fuoco. La holding come detto ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 1 miliardo e mezzo di euro,