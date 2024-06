Valle Sabbia solidale: il bilancio del 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Valle Sabbia Solidale, complessa azienda speciale della Comunità Montana, eroga molteplici servizi che toccano aree (turismo e cultura, lavoro, sociale) molto differenti fra loro, ma particolarmente rilevanti per nostro il territorio e dall’alto valore aggiunto per il quale è necessaria una grande sensibilità nonché molto impegno da parte di tutti gli operatori” ha spiegato Giovanmaria Flocchini, Presidente della CMVS.

La Società speciale ha approvato il bilancio d’esercizio relativo all’anno 2023 “che si è chiuso con un incremento del proprio patrimonio netto a quota 192 mila euro un fatturato sostanzialmente identico all’anno precedente sfiorando di poco i 5 milioni euro e determinando un utile, dopo il pagamento (19,5mila euro) delle imposte, di € 16.238 euro” ha invece dichiarato il presidente Diego Prandini. I servizi proposti da VSS, che conta su una forza lavoro “composta da 34 persone fra impiegati, educatori professionali ed assistenti sociali (il costo del personale complessivamente è stato pari a 1,019 milioni di euro), sono per la maggior parte di assistenza alla persona e quindi di riferimento per molte famiglie che senza l’intervento pubblico farebbero molta fatica ad affrontare la quotidianità”, come evidenziato dal direttore Andrea Pasini.

Tra le performance più significative spicca quella delle presenze nelle biblioteche che ha totalizzato nel 2023 +26,47% sull’anno precedente totalizzando 246.633 accessi e oltre 250mila prestiti. Nell'anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura il Sistema museale di Valle Sabbia e il Sistema bibliotecario del Nord Est bresciano hanno proposto il progetto Labor: percorsi ed esperienze inedite tra Valle e Lago. L’iniziativa ha coinvolto adulti e bambini in oltre 60 eventi gratuiti (luglio-dicembre 2023) volti ad approfondire il tema del lavoro e degli antichi mestieri, in alcune tra le località più suggestive della Valle Sabbia e del lago di Garda. Il sistema Museale invece ha offerto gratuitamente alle scuole 40 visite guidate e laboratori per le classi delle scuole di Valle, ma anche partecipato con il progetto “Cultura in Valle Sabbia” al bando di fondazione Provincia di Brescia Eventi per la promozione dei territori a Palazzo Martinengo dal 23 al 26 marzo 2023. Nell’occasione sono stati esposti oggetti di tutte le raccolte museali valsabbine e relativo materiale promozionale, insieme a fotografie gentilmente donate dal Fotoclub 8 marzo di Vestone.

Oltre a ciò, in collaborazione con l’Ufficio Turismo di Comunità Montana sono state organizzati laboratori, conferenze, concerti, una mostra mercato ed eventi con degustazioni di prodotti tipici. La minirassegna ha ottenuto un ragguardevole successo. Per quanto attiene all’ambito del Turismo VSS ha registrato ben 6mila ingressi alla Rocca d’Anfo dei quali oltre 1100 bambini e ragazzi. Nell’ambito del lavoro il portale Social Work nel corso del 2023 ha ricevuto, da parte dei Servizi Sociali dei 27 Comuni e dei Servizi specialistici, 92 segnalazioni che sono state prese in carico attraverso un colloquio conoscitivo e un successivo colloquio con finalità orientativa rispetto alla ricerca del lavoro. Gli utenti segnalati hanno presentato elevate difficoltà nell’essere ricollocati al lavoro, non solo per le disabilità, ma soprattutto per la bassa professionalità e la povertà culturale e sociale che li rendono poco appetibili al mercato del lavoro. Il numero complessivo, nel 2023, dei soggetti a cui è stato attivato un tirocinio lavorativo è stato di 22 persone mentre sono state collocate al lavoro 49 nuovi inserimenti. Sono stati inoltre prorogati 54 contratti stipulati negli anni precedenti, di questi 25 sono stati consolidati con un contratto a tempo indeterminato.

Per quanto attiene ai servizi del Sociale, invece, nel 2023 relativamente al servizio dedicato a minori e famiglie, dovendo scontare un elevato turn over (si sono infatti dimesse 3 assistenti sociali in quanto assegnatarie di posti in graduatoria in comuni più vicini alle loro abitazioni e per supplire alla mancanza delle quali si è ricorsi a numerosi avvisi pubblici) si è configurato un anno difficile, ma concluso con l’organico richiesto dai comuni che ha permesso di seguire casi di: procedimenti civili, penali, amministrativi aperti in Tribunale dei Minori, casi di separazioni aperti in Tribunale Ordinario, pre-indagini (valutazione) e progetti da esse derivanti. In questo settore si è purtroppo assistito al sempre maggiore svuotamento in tutta la valle di servizi diurni per minori, resistono infatti solamente l’Assistenza Domiciliare Minori e il Centro Diurno Minori “In-chiostro” con evidenti lacune nel territorio. “I criteri contabili adottati, tuttavia, hanno permesso di offrire una lettura della situazione a chiusura dell'anno 2023 semplice e lineare con ottimi presupposti per la continuità aziendale e in tal senso basti sottolineare che VSS ha migliorato il proprio patrimonio netto generando anche una crescita dell’utile a seguito del pagamento delle imposte” ha infine sottolineato Susanna Gaspari, Responsabile Area Amministrativa.