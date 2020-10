Rezzato: morto a 95 anni l'imprenditore Valerio Grassi

I suoi fucili subacquei – i celebri “Arbalete” – sono ancora oggi conosciuti in tutto il mondo, nonché pezzi pregiati (anche i più vetusti) per collezionisti e appassionati: l'azienda da lui fondata negli anni '70, la Omer (Officine meccaniche Rezzato) è oggi di proprietà di Aqualung, multinazionale di settore, e ancora produce accessori, fucile, boccagli e altro per l'apnea e la pesca subacquea.

Se n'è andato un pezzo di storia dell'industria e dell'imprenditoria bresciana: Valerio Grassi è morto a 95 anni. Lunedì mattina a Rezzato, il paese dove ha sempre vissuto, sono stati celebrati i suoi funerali: il corteo si è concluso al tempio crematorio di Sant'Eufemia. Aveva cominciato a lavorare ancora giovanissimo, nel settore della meccanica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un'azienda nota in tutto il mondo

Dopo aver collaborato prima con il fratello nell'officina di famiglia, e poi con la Beretta, negli anni Settanta ha fondato la Omer, oggi Omer Breathless Emotions: i suoi prodotti sono venduti e distribuiti in tutto il mondo, dall'Europa (Francia e Irlanda) al Messico, da Hong Kong a Guadalupe. “Siamo profondamente tristi nell'annunciare la perdita di Valerio Grassi – fa sapere l'azienda in una nota – L'uomo che realizzando il suo sogno ha creato Omer. Ciao Valerio, ci mancherai”.