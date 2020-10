L'ex stazione diventa una bike-station sul fiume: hotel, piscina e ristorante

L'ex stazione di Salionze trasformata in una bike-station con 11 alloggi

„

Basso Garda. È stata inaugurata in settimana "Borgo Stazione - Bike Inn", una bike-station con ospitalità nata nella ex stazione ferroviaria di Salionze a Valeggio sul Mincio, che l’Agenzia del Demanio ha affidato in concessione ad un privato grazie al progetto Cammini e Percorsi, l’iniziativa dedicata al recupero di immobili pubblici lungo i percorsi ciclopedonali e i cammini storico-religiosi, per favorire lo sviluppo di un turismo consapevole che valorizzi il territorio.



La struttura ospita un ristorante, una piscina, un idromassaggio riscaldato e un hotel "diffuso" con 11 alloggi: c'è anche una suite in legno costruita a 5 metri d'altezza su un grande tiglio, con all'interno un letto matrimoniale king size, una zona con doccia e vasca ed un’area soggiorno separata. Il tetto, con accessibilità esclusiva agli ospiti della suite, è uno straordinario osservatorio sul paesaggio del fiume.

"Borgo Stazione - Bike Inn" si trova vicino alla Ciclovia sul Mincio Mantova-Peschiera ed è un ottimo esempio di partenariato pubblico-privato. La proprietà è composta infatti da una porzione di proprietà dello Stato e da un’altra del Comune, ed è stata interamente riqualificata dalla società concessionaria Milò Hospitality srl che, a seguito del bando pubblico, ha trasformato l’ex stazione di Salionze in struttura ricettiva di eccellenza, con 11 appartamenti, compreso quello più suggestivo, la casa sull’albero, oltre ai punti di accoglienza con rent-bike, info-point ed aree verdi attrezzate.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“