Ubi Banca passa al gruppo Bper Banca: sportelli chiusi e cambio di insegne

L'operazione al via venerdì con la chiusura anticipata delle filiali che riapriranno regolarmente lunedì mattina

Tecnici al lavoro, da venerdì mattina alle 11.30, per consentire il "rebranding" ovvero il cambio delle insegne nelle 93 filiali di Ubi Banca, a seguito della cessione al gruppo Bper Banca. Si tratta del primo step di un'operazione che si concluderà il 12 aprile, quando i restanti sportelli Ubi confluiranno in Intesa Sanpaolo.

Oltre 70 le squadre in azione in tutta Italia, con oltre 200 tecnici, per garantire l'allestimento degli sportelli bancomat, la sostituzione delle insegne esterne e quella dei marchi interni.

L'operazione si protrarrà per tutto il fine settimana garantendo la riapertura regolare delle filiali lunedì mattina. Anche gli sportelli bancomat Ubi Banca non saranno attivi da oggi - giovedì 18 febbraio - fino al termine degli interventi, ma i clienti potranno comunque prelevare gratuitamente dai bancomat di qualsiasi altra banca.