"Patto anti-inflazione": l'elenco dei negozi aderenti a Brescia e provincia

Dopo il patto firmato tra Governo, produttori e distributori per offrire agli italiani prodotti a prezzi bloccati o scontati, sta per ininziare il "trimestre anti-inflazione". A partire da domani, domenica 1 ottobre (ma per i punti vendita saranno probabilmente necessari alcuni giorni per organizzarsi) e fino al 31 dicembre, sarà possibile trovare i prodotti scontati nei negozi e supermercati segnalati che esporranno il "bollino" con il carrello della spesa colorato di rosso e verde, su sfondo bianco.

Saranno coinvolti beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, compresi quelli rientranti nel "carrello della spesa", ma non solo: anche prodotti per l'infanzia e la cura della persona. Al "Patto" hanno aderito i "principali attori della filiera, dalla distribuzione moderna e classica al mondo delle cooperative, delle farmacie, delle parafarmacie, dell’industria, della produzione, dell’artigianato e agricoltura.

Sui prodotti oggetto dell'iniziativa potranno essere previsti:

Prezzi fissi;

Promozioni;

Iniziative sui prodotti a marchio del distributore;

Carrelli a prezzo scontato o unico.

Dove trovare i prodotti scontati

Il Ministero ha già pubblicato il lungo elenco di punti vendita aderenti, suddiviso per regioni e province ed ordinato in ordine alfabetico per singolo Comune. Al momento nella provincia di Brescia l'elenco conta ben 470 esercizi, visibili cliccando su questo link: https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/province/Lombardia_-_BS_-_Brescia.pdf