Stabilimento balneare all'asta: due settimane per presentare le offerte

Il Lido Azzurro di Toscolano Maderno va all'asta. La gara è stata indetta dall’Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro, gestore delle aree demaniali, che cerca un gestore per una delle spiagge più amate del Garda Bresciano, recentemente premiata con la Bandiera Blu della Fee. Non è oggetto di gara invece il bar ristorante pizzeria, dato in concessione tre anni fa.

Oggetto della concessione - come si legge nell'avviso d'asta - è un’ampia porzione di spiaggia con edificio di pertinenza in muratura (ad uso ufficio, deposito, servizi igienici e docce), una zona pavimentata, 14 cabine in legno (ad uso spogliatoio, per gli utenti del lido), 2 docce esterne all’aperto, una torretta metallica ausiliaria al servizio di salvataggio bagnanti e la recinzione, prevalentemente lignea, che delimita il lido. In totale la superficie a disposizione occupa un'area di 3mila metri quadrati.

La concessione avrà una durata di dodici anni, a partire dal primo gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2035. Il canone minimo annuo a base di gara è pari a 26.912 euro. Le offerte dovranno essere "al rialzo". L’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di un indennizzo a favore del concessionario uscente, del valore di 42.920 euro. Il concessionario avrà altresì l’obbligo di garantire il servizio di salvataggio, garantendo la presenza di bagnini muniti di regolare abilitazione. La scadenza per le offerte è fissata al 31 ottobre.