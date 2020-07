Bancarotta fraudolenta: Tommaso Ghirardi condannato a 4 anni di carcere

L'imprenditore bresciano Tommaso Ghirardi, originario di Carpenedolo ed ex presidente del Parma, è stato condannato a 4 anni di carcere per bancarotta fraudolenta: insieme a lui, e per lo stesso reato, è stato condannato a 6 anni anche Pietro Leonardi, ex amministratore delegato della società ducale. Il Parma Calcio venne dichiarato fallito nel marzo del 2015, con un “buco” di oltre 200 milioni di euro.

Le condanne si riferiscono ai fatti che si sono succeduti in quegli anni: all'epoca, come detto, Ghirardi era presidente e Leonardi amministratore delegato. La celebre società calcistica pare fosse in realtà in crisi economica da anni: prima dell'istanza di fallimento, almeno secondo l'accusa, Ghirardi e Leonardi potrebbero aver “truccato” i bilanci (da qui l'accusa di bancarotta, più altri reati minori).

Nel dicembre del 2014 Ghirardi aveva ceduto il Parma all'imprenditore albanese Rezart Taci, che a sua volta la cederà poi (nel febbraio dell'anno dopo) a Giampietro Manenti. Dopo aver concluso la stagione 2013/2014 al sesto posto, il Parma arriverà ultimo nel campionato successivo, con retrocessione in Serie B. L'ultimo atto sportivo, nel pieno del fallimento societario.