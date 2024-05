Fatturato a quota 43,7 milioni di euro, +8,7% rispetto al 2022, utile netto di 3,5 milioni, ebitda (margine operativo lordo) di 9,1 milioni, pari al 20,9% dei ricavi: sono i numeri relativi al bilancio 2023 di Terme di Sirmione spa, controllata da FGH Franco Gnutti Holding spa. La società è guidata da Giacomo Gnutti, presidente e amministratore delegato: l’azienda, come è noto, opera nel settore termale-turistico-ricettivo e in particolare nei settori ospitalità, salute e benessere: tramite la controllata Golf Bogliaco srl (nel 2023 ricavi per 2 milioni di euro) gestisce anche lo storico campo da golf e la sua hospitality.

Il bilancio del 2023

“Tutte le aree di business hanno contribuito alla crescita del fatturato – si legge in una nota dell’azienda –: in particolare l’area salute, comparto che prima del Covid aveva sofferto di un progressivo declino e che la pandemia aveva duramente colpito, ha chiuso in sensibile miglioramento confermando la leadership nel settore curativo termale in Italia. Il centro benessere termale Aquaria prosegue nella sua crescita tanto da essere annoverata tra le attrazioni più gettonate in provincia di Brescia, al nono posto, come rivela una ricerca commissionata da Visit Brescia. I prodotti a marchio migliorano i ricavi, grazie anche al forte contributo di Acqua di Sirmione, leader del mercato delle soluzioni nasali in Italia, distribuita in oltre il 99% delle farmacie italiane”.

Dipendenti e investimenti

Bene gli indicatori economici, ma il 2023 non è stato un anno facile: si sono registrati in particolare la riduzione degli arrivi dalla Germania, primo mercato sul lago di Garda, eventi atmosferici non favorevoli, l’ormai cronica difficoltà di reperimento del personale. Terme di Sirmione ha comunque raggiunto una punta massima di 462 dipendenti di cui 270 a tempo indeterminato: nel corso dell’anno conclusi investimenti per oltre 4,3 milioni di euro, destinati per la maggior parte al restyling dello storico hotel Fonte Boiola e del reparto termale. Ulteriori investimenti sono in corso nel comparto benessere, nell’area digitale e nella information technology.

“Il recupero dei volumi nel comparto della salute – il commento di Margherita De Angeli, direttore generale delle Terme – è molto importante per la nostra azienda, che da oltre 100 anni cura le persone grazie alle proprietà dell’acqua termale sulfurea salsobromoiodica e dell’idrogeno solforato, erogando un prodotto di provata efficacia e allo stesso tempo di grande modernità, interamente naturale. Queste caratteristiche sono fondamentali anche per la crescita del benessere termale, che trova la sua espressione nella Medical Spa di Aquaria”.