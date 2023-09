Non sarà un capannone in senso lato, ma un vero e proprio “edificio tecnologico”: investimento milionario, indipendenza energetica, finiture hi-tech. Sorgerà a Rezzato la nuova sede di Techne, azienda bresciana leader nella metrologia, fondata nel 2008, che proprio in questi giorni ha celebrato i suoi primi 15 anni di attività. Negli spazi di Villa Fenaroli sono stati svelati i primi dettagli del nuovo headquarter: verrà costruito tra Via Giovanni XXIII e Via Prati, lavori al via probabilmente entro la fine del 2023, piena operatività attesa per il secondo semestre del 2025.

Il nuovo stabilimento (e 80 assunzioni)

La progettazione è stata affidata alla MG-Progetti srl: il nuovo stabilimento sarà attrezzato con blocco produttivo e laboratori, logistica e magazzino, palazzina direzionale con uffici e spazio eventi. Impianti fotovoltaici sul tetto e sulle coperture, ma anche pannelli solari a parete di ultima generazione (si ipotizza una potenza nominale complessiva di 500 kW): previste anche sonde geotermiche per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, vasche di raccolta per il riutilizzo dell’acqua piovana. E ancora: vetri schermati e frangisole in una logica di contenimento dei consumi. L’obiettivo, come detto, è l’indipendenza (o autonomia) energetica della struttura, che proprio per le sue caratteristiche potrebbe costare fino al 40% rispetto a un capannone più tradizionale.

Un’azienda in salute: “Puntiamo a chiudere il 2023 con un fatturato di 8 milioni di euro, in crescita rispetto ai circa 6 milioni del 2022”, spiega Davide Pace, amministratore delegato e fondatore di Techne (insieme a lui, in seconda battuta, anche il socio Alex Valentini). Crescita costante: a fronte dell’investimento nel nuovo stabilimento, sono previste fino a 80 nuove assunzioni da qui al 2028. E permangono tutt’ora diverse posizioni aperte: largo ai giovani, purché arricchiti delle giuste competenze. Ad oggi sono circa 25 i collaboratori a libro paga.