Superbonus: al via la sinergia tra Unicredit e Cna Lombardia

In questi giorni ha preso il via la collaborazione tra UniCredit e CNA Lombardia per fornire supporto alle imprese nell’ambito della misura governativa del “Superbonus 110%” e delle altre tipologie di interventi (Bonus Casa, Bonus Facciate), introdotta dal Decreto Rilancio. La partnership prevede il ruolo attivo di Cna Lombardia per quanto attiene la fornitura dei servizi di assistenza tecnica e delle asseverazioni previste dalla Legge. Tale intervento diretto di Cna Lombardia permetterà alle imprese associate che si rivolgeranno ad UniCredit di ottenere una riduzione dei tempi di lavorazione delle richieste avanzate. Le imprese esecutrici dei lavori di riqualificazione energetica e sismica, intenzionate ad applicare lo sconto in fattura al committente, potranno inoltre rivolgersi alla banca per richiedere la cessione dei futuri crediti, attivando una linea di credito dedicata che si chiuderà alla maturazione dei crediti fiscali stessi.

Oltre a ciò la banca metterà a disposizione dei committenti dei lavori, siano essi condomini o privati, che intendano usufruire del “Superbonus 110%” in assenza di applicazione dello sconto in fattura da parte dell’azienda che esegue i lavori, la possibilità di cedere i crediti fiscali alla banca, attivando una linea di credito o un finanziamento dedicati in attesa che tali crediti arrivino a maturazione. La banca è inoltre disposta ad acquistare il credito fiscale maturato dai propri clienti che non abbiamo avuto la necessità di un finanziamento. Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit, dichiara: “UniCredit si è attivata sin da subito per dare alla propria clientela la possibilità di usufruire dei vantaggi legati all’iniziativa governativa del Superbonus. La collaborazione avviata con Cna risponde all’esigenza di estendere i benefici di tale iniziativa all’ampia platea delle PMI regionali, innescando così un circolo virtuoso, sia in termini di ripartenza economica sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale del patrimonio immobiliare”.

Daniele Parolo, Presidente Cna Lombardia, commenta: “Abbiamo da subito affermato che le opportunità del cosiddetto Superbonus 110% sarebbero state colte dalle micro e piccole imprese del nostro tessuto economico e produttivo solo a condizione di una disponibilità del mondo del credito e più in generale della finanza a supportare il meccanismo della cessione del credito e a finanziare l’avvio dei lavori. Con questo accordo desideriamo dire alle piccole imprese che per i soci CNA della Lombardia da oggi cogliere questa opportunità di business è più semplice”.