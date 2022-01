Come conquistare il mercato? con un cuore "grande così"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nel panorama delle agenzie di marketing, a Brescia e più precisamente a Desenzano del Garda, Studio Associato Sales Performance (SASP) si presenta nel mercato del Digital Marketing come una alternativa alla solita routine. Uno staff di assoluto prestigio in grado di “barricarsi” all’interno di una realtà imprenditoriale per portarla a fare nuove esperienze online sia che si parli di conoscenza, sia che si parli di vendite.



In un mercato sempre più competitivo, questo vero e proprio Studio Associato, sotto la stella dell’innovazione e creatività, prende i clienti per mano e come se internet fosse un giardino a primavera, taglia, pota, innesta, annaffia per poi farli sbocciare nei loro mercati di riferimento online (e non solo).



Abbiamo chiesto alla rappresentanza femminile dei tre soci quale fosse il segreto della loro scalata: “Ogni cliente non ha solo obiettivi economici. Hanno anche un’anima, un pensiero, una visione, delle aspettative. In questo ambito si accarezza il personale, ma bisogna cercare di interpretarlo da diverse angolazioni e in ogni sfaccettatura per poi vestire l’azienda di questi valori. Quando un’azienda riesce a distinguersi per valori che vanno oltre il prodotto o il servizio, il più è fatto. Si tratta quasi sempre di profumi e sapori”. Insomma, Studio Associato Sales Performance, una realtà dal nome scientifico, quasi avvocatorio o notarile, ma con un cuore “grande così”.