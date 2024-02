Annata record per Soluzione Group, storica agenzia di comunicazione bresciana (aperta dal 1988, quartier generale a Flero) che opera oggi su tutto il territorio nazionale, con oltre 50 clienti attivi in Italia e all'estero, 34 gli addetti tra social e media specialist, media relator, art creative, giornalisti e copywriter. Il 2023 si è concluso con il miglior fatturato di sempre, pari a 2 milioni e mezzo di euro, in crescita del 7,5%: bene anche l'ebitda (margine operativo lordo) che sale al 10%, in crescita del 2% sul 2022. Alla fine dell'anno sono stati firmati contratti per oltre 600mila euro, con aziende come Kraft-Heinz, Ifm Electronic, GF Georg Fisher, DKC Europe.

Nuova sede per oltre 30 addetti

“Grazie ai nuovi clienti acquisiti e al consolidato importante – si legge in una nota di Soluzione Group – per il 2024 la società punta ad un obiettivo di crescita a doppia cifra, per raggiungere nel prossimo esercizio la soglia dei 3 milioni di euro”. Capitolo investimenti: già annunciato, entro il prossimo settembre, il trasferimento in una nuova sede per tutti gli oltre 30 addetti di Soluzione Group. Si tratta di una ex conceria, attualmente in fase di ristrutturazione, “pronta a diventare una casa dove nascono le storie, pensata con ambienti smart e funzionali per dare spazio alla progettualità di tutti”.