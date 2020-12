Solidarietà alimentare a Borgosatollo grazie a Coldiretti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Anche a Borgosatollo solidarietà alimentare Made in Italy grazie a Coldiretti e Fondazione Campagna Amica che ha distribuito prodotti 100% italiani a favore delle famiglie più bisognose. Tramite la sezione Coldiretti di Borgosatollo sono stati consegnati oltre 250 kg di pasta “Le stagioni d’Italia” grano duro di origine italiano all'Associazione “Borgo Solidale” organizzazione di volontariato che nel comune opera con progetti concreti nella lotta contro le nuove povertà.



Stessa quantità è stata donata al gruppo Alpini di Borgosatollo che sul territorio, oltre a numerose iniziative di solidarietà, opera sempre a favore delle famiglie bisognose. Il presidente della sezione Coldiretti di Borgosatollo, Aldo Aurora, ha dichiarato, “mai come adesso si registrano situazioni dove le persone hanno difficoltà a mettere sul tavolo il cibo quotidiano, quindi è nostro dovere aiutare e stare vicini a chi ha di meno”.



“Un grazie particolare a Coldiretti Brescia che si è dimostrata anche in questa occasione attenda ai bisogni primari delle famiglie, dando, come solo chi è direttamente legato alla terra sa fare, aiuti concreti che possono essere di sostegno alle persone che in questa fase di pandemia hanno più sofferto. Pasta totalmente italiana, distribuita grazie ad una rete capillari di associazioni di Borgosatollo che in sinergia con i servizi sociali del Comune aiuta le famiglie”. Amministrazione Comunale di Borgosatollo