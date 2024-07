Il fatturato è in lieve calo, dopo il record del 2022, ma supera ormai stabilmente 1 miliardo e 400 milioni di euro: in lieve calo anche gli altri indicatori, comunque più che positivi, tra cui un ebitda (margine operativo lordo) pari a 179,4 milioni di euro e, soprattutto, un utile netto di oltre 90,2 milioni di euro. Sono questi i dati relativi al bilancio 2023 di Silmar Group, storica holding valsabbina – quartier generale a Vestone – che opera sul mercato con 30 siti produttivi e vendite in oltre 100 Paesi, 3.565 dipendenti di cui 2.163 in Italia e 1.402 all’estero. Le aziende del gruppo sono leader nei settori del riscaldamento con Fondital, delle leghe di alluminio da riciclo con Raffmetal, dell’impiantistica idrotermosanitaria e del riciclo dei materiali plastici con Valsir e consociate, nei settori della protezione passiva al fuoco e della galvanoplastica con Marvon.

Le prospettive per l’anno in corso. “Durante il primo semestre del 2024 – si legge in una nota dell’azienda – si registra un rallentamento significativo dell’economia globale, influenzato in gran parte dalla crescente instabilità geopolitica. In un contesto complesso, Silmar Group rimane impegnata nel proseguire il proprio piano di investimenti focalizzato su iniziative volte a migliorare continuamente la sostenibilità ambientale, energetica e produttiva”. In tal senso, le aziende del gruppo hanno raggiunto in un triennio una quota investimenti di poco inferiore ai 287 milioni di euro.

Le aziende del gruppo, nel dettaglio

L’impresa Fondital (892 dipendenti) ha chiuso il 2023 con un fatturato che sfiora i 209 milioni di euro e poco meno di 30 milioni di investimenti: tra le attività più interessanti c’è sicuramente il consolidamento di “importanti commesse” siglate con le maggiori case automobilistiche europee, pari a 13 milioni di euro di fatturato nel 2023 e (in prospettiva) 18 milioni nel 2024, addirittura 33 milioni nel 2025. Raffmetal (433 dipendenti) nel 2023 sfiora i 692 milioni di euro di fatturato: 28,3 milioni gli investimenti nel corso dell’anno, in gran parte dedicati a transizione energetica, rinnovo degli impianti, digitalizzazione, formazione del personale. L’azienda è leader in Europa nella produzione di leghe di alluminio da riciclo.

Valsir (633 dipendenti) ha chiuso il 2023 con un fatturato vicino ai 221,3 milioni di euro e investimenti per 29 milioni e mezzo: già inaugurato il nuovo stabilimento produttivo di Verolanuova, al termine di una vasta operazione di bonifica e riqualificazione effettuata in tempi record (in soli 11 mesi) in un sito da oltre 78mila mq che era totalmente dismesso e abbandonato. In cartellone anche un nuovo impianto a Prevalle, dove è già stata acquisita un’ulteriore area industriale dismessa (da oltre 30mila mq).

La piccola Oli (40 dipendenti) ha chiuso il 2023 con un fatturato di 19,6 milioni di euro: per la Marvon (76 dipendenti) vendite di poco inferiori ai 9 milioni e mezzo. Infine Alba, 74 dipendenti e 21,6 milioni di euro di fatturato nel 2023: sono tutte consociate Valsir.