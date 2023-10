Trend e grandi classici del mondo del serramento: inaugurato il nuovo Show Room a Brescia

Mentre a San Paolo sorge la sede operativa, è a Brescia in via XX Settembre 40 che apre le porte al pubblico il nuovissimo Show Room di un'azienda punto di riferimento su tutto il territorio. Una commerciale che si occupa a 360° di chiusure, serramenti, porte interne, porte sezionali, porte basculanti e finestre, ma anche chiusure tecniche, porte per capannoni e ambienti lavorativi.

Il nuovo Show Room Sicurmatica

Inaugurato il nuovo Show Room Sicurmatica, uno spazio in cui all'interno convivono i principali brand di settore come Schüco, azienda leader nel mercato italiano di finestre, porte, scorrevoli e facciate in alluminio e Silvelox che propone un ampio assortimento di porte blindate e porte per garage, con soluzioni standard e personalizzate con oltre 300 finiture in catalogo.

"Per noi oggi è un giorno importante perché inauguriamo ufficialmente con un evento a inviti i nuovi spazi espositivi di via XX Settembre 40 - hanno dichiarato Omar Azzanelli ed Eros Contratti durante l'inaugurazione di venerdì 22 settembre 2023. - Dall’apertura di marzo a oggi sono già molto numerosi i clienti che ci sono venuti a trovare nel capoluogo e abbiamo già raccolto diversi ordini, il che lascia ben sperare per il prosieguo dell’attività anche in città".

Un'ampia gamma di offerte e soluzioni

Nel nuovo Show Room la clientela ha a disposizione lo staff altamente qualificato di sempre, in grado di presentare tutta l’ampia gamma di serramenti disponibili e anche chiusure tecniche (come le porte sezionali), porte d’interni e oscuranti.

L'azienda opera nei settori residenziale, commerciale ed industriale, oltre ad offrire molti servizi alle Pubbliche Amministrazioni. Metro Brescia, molti Comuni nella provincia e la Prefettura sono solo alcuni dei Partners. Il settore residenziale permette a Sicurmatica di fornire al cliente finale privato, oppure ad un architetto o a un’impresa costruttrice, solo il meglio sia in termini di qualità, di estetica che di funzionalità.

L’offerta è completa, l'azienda propone porte sezionali, porte basculanti, Silvelox, Overlap, cancelli e recinzioni, inferriate, tende da sole, pergolati, serramenti, portoncini d’ingresso, porte blindate, porte interne, oscuranti e controtelai. Per quanto riguarda le chiusure del garage vanno per la maggiore le sezionali, estremamente moderne rispetto alla classica basculante e caratterizzate da skills molto più performanti: occupano meno spazio, sono coibentate, salvaguardano l’isolamento termico del garage, sono molto silenziose e permettono con un buon rapporto qualità prezzo di avere una porta da garage molto elegante, moderna e funzionale.

L'azienda propone inoltre tende da sole verticali, a braccio o a pergola per salvaguardare soprattutto nei mesi estivi il raffrescamento dell’immobile rivolgendo particolare interesse all’aspetto dell’efficientamento energetico, conduttore di numerosi vantaggi sia sul benessere abitativo, sia per l’ambiente che, non per ultimo, sull’economia di casa.

Sicurmatica può essere il perfetto interlocutore e il punto di riferimento per tutte le chiusure in genere, per la casa, il negozio, l’ufficio e l’azienda. Per maggiori informazioni e per scoprire tutti i servizi offerti visita il sito web.