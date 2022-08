Sentenza n. 1399 del 29/04/2022 - n. 2636/2021 R.G. Trib. - n. 3058/2018 R.G.N.R.

Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Brescia Sezione Seconda Penale, in composizione Monocratica: dott. Marco Vommaro ha pronunciato la seguente sentenza ex artt. 444 e ss. c.p.p. nella causa penale a carico di Bolentini Giovanni, n. a Brescia il 17.09.1983, imputato del reato p. e p. dall'art. 590 commi 1° e 3° c.p., in relazione all'art. 583 c.p.

[…] P.Q.M. letti gli artt. 444 e ss. c.p.p., su concorde richiesta delle parti, applica a Bolentini Giovanni, in ordine al reato a lui ascritto, con la riduzione per il rito, la pena di mesi 4 di reclusione.

Letto l'art. 165, c.1 e 7 c.p., concede a Bolentini Giovanni il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata alla pubblicazione, a sue spese, per estratto della presente sentenza sul sito web "Brescia Today", da eseguirsi entro 120 giorni dall'irrevocabilità della stessa.

Così deciso in Brescia, all'udienza del 29-04-2022.