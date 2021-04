Secoval con Prometeo è la prima in Italia a realizzare un'infrastruttura cartografca interamente in house

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Valle Sabbia. Il mondo di oggi richiede velocita e precisione, che non devono essere considerate come un ossimoro o un paradosso, ma come un vincente unicum: servono precisione veloce e velocita precisa! Proprio per rispondere a questa necessita la Valle Sabbia, grazie a Secoval, la Societa partecipata dalla Comunita Montana di Valle Sabbia e braccio operativo di circa 40 comuni del nord-est bresciano, aggiunge un ulteriore tassello al piu ampio progetto di Smart City con il nuovo portale cartografco Prometeo, unico a livello nazionale cosi innovativo e realizzato interamente in house.



“L'obiettivo è quello di semplifcare sempre piu per gli uffci comunali tutte le operazioni legate alla cartografa, al catasto e alla produzione di CDU, fornendo di conseguenza risposte concrete e fattive ai cittadini e ottimizzando i tempi e le risorse.Necessita che sono diventate sempre piu evidenti in concomitanza alla situazione pandemica” afferma Flavio Gnecchi, Amministratore unico di Secoval. E un importante percorso di digitalizzazione, che bypassa il concetto di fsicita e garantisce il 100% dell'operativita anche da remoto, dando nuovo slancio ed ulteriore impulso all’“onda digitale” che sta cambiando il modus operandi nei vari settori della Pubblica Amministrazione.



“L'idea nasce dalla forte volonta di aggregare tutte le informazioni cartografche in un'unica piattaforma al fne di creare una banca dati e renderle cosi facilmente fruibili online, rispettando quelle che l'Agenzia per l’Italia Digitale, gia da tempo, indica come linee guida del Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2020-2022. Si tratta di un'attivita rivoluzionaria, per innovazione e gestione in house, rispetto a cio che il mercato della P.A. offre, un nuovo successo montano!” afferma Marco Baccaglioni, Direttore delle Societa partecipate dalla CMVS.



Un lavoro importante durato tre anni ed interamente fnanziato dalla Comunita Montana di Valle Sabbia per oltre 200.000 euro, che ha visto l'impegno di un Team di 12 persone col contributo di tutta la squadra di Secoval, dei Comuni che hanno partecipato proattivamente ed il supporto tecnico della bresciana Neratech srl. Il nuovo applicativo, nato appunto dalla necessita degli operatori comunali di semplifcare ed ottimizzare un’operazione ordinaria che richiede la consultazione di diversi livelli informativi, sia cartografci che normativi, garantisce, nel dettaglio, l'interpellazione dinamica dei servizi di mappa e la produzione di Certifcati di Destinazione Urbanistica partendo da una o piu particelle catastali con soltanto “due click” rispetto ai nove necessari precedentemente, ergo un'autentica sburocratizzazione. Le diverse cartografe, tutte interrogabili, possono essere visualizzate e personalizzate con semplici comandi, inoltre il sistema di ricerca di particelle catastali ed indirizzi consente la rapida localizzazione degli stessi e l’immediata produzione del CDU, a sua volta personalizzabile a seconda delle esigenze dell’utente.



Questo sistema permette cosi di ovviare i problemi del precedente iter in cui queste informazioni erano spesso consultabili solo su piattaforme autonome e non comunicanti, oppure su raster non interrogabili o addirittura sul semplice supporto cartaceo. Un ulteriore vantaggio per i Comuni è rappresentato dalla centralizzazione degli aggiornamenti dei software che garantisce cosi una gestione piu fuida e sicura dei sistemi, eliminando inoltre il pagamento annuale delle licenze alle grandi Company e limitando cosi i costi. Il progetto valsabbino volto alla realizzazione nei prossimi anni di un concreto e fattivo ambiente di Smart City si arricchisce cosi (oltre agli innovativi servizi di illuminazione pubblica, data center, video sorveglianza, fbra ottica...) di un elemento imprescindibile, quello della cartografa digitalizzata, che diventera quotidianamente sempre piu fondamentale per la Pubblica Amministrazione e per i suoi utenti, come software gestionale di consultazione delle banche dati.

