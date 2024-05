"Operai vessati e contratti al minimo": 140 lavoratori in sciopero

Braccia incrociate anche in queste ore, giovedì 30 maggio, per i lavoratori degli stabilimento di Torbole Casaglia e Berlingo dell'azienda Il Pastaio – Patarò, da tempo di proprietà di un fondo americano. La mobilitazione è organizzata dal sindacato Uila (Unione italiana del Lavoratori agroalimentari) di Brescia e Cremona: sono 140 i dipendenti interessati in forza ai due impianti produttivi bresciani. Lo sciopero è previsto per l'intera giornata, su tutti i turni di lavoro, come già era successo martedì 28 maggio. A Torbole Casaglia c'è anche un presidio.

La nota del sindacato Uila

Il sindacato in una nota parla di “situazione surreale”: “Molti lavoratori – si legge – da anni vengono vessati, è stato imposto il lavoro a ciclo continuo 7 giorni su 7, senza accordo sindacale e senza alcuna indennità”. E ancora: “Sugli inquadramenti di livello, siamo in attesa di una risposta da gennaio. È inconcepibile che tutte le figure vengano inquadrate al livello 5, il più basso del contratto”. Vengono inoltre segnalati molti casi di infortuni.

“Come Uila abbiamo sempre cercato il dialogo – continua il sindacato – ma l'azienda non ci ha mai incontrati, se non per tramite di un loro rappresentante denominato Rappresentante delegato alle relazioni industriali, figura non presente in azienda ma che svolge altra attività. La situazione è degenerata, siamo stanchi di essere presi in giro. Vogliamo solo che le persone siano rispettate. I lavoratori non sono macchine, ma esseri umani”.