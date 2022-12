Lavoratori dei supermercati in sciopero: "Oggi non fate la spesa"

In tutta la Lombardia i lavoratori dei supermercati Coop sono in sciopero. Braccia incrociate in diversi store della regione, e sarà così anche a Brescia: sabato 24 dicembre, alla vigilia di Natale, è previsto lo sciopero per l'intero turno, con presidio all'ingresso della Coop del centro commerciale Nuovo Flaminia. "Coop Lombardia è come la matrigna di Biancaneve: state attenti a quello che offre", si legge nel volantino distribuito venerdì a Milano e sabato a Brescia.

Le ragioni dello sciopero

Queste le ragioni dello sciopero, come riferito dal sindacato Filcams Cgil punto per punto: "La direzione aziendale continua a sottrarsi a un serio e concreto confronto sulle problematiche poste dai lavoratori; Passi indietro sulla trattativa e indisponibilità su alcune tematiche principali; Nessuna attenzione e condivisione riguardo l'organizzazione del lavoro volta a favorire la conciliazione dei tempi vita-famiglia e lavoro; Un regolamento datato ottobre 2022 che discrimina i dipendenti ex Coop vicinato dai colleghi Coop Lombardia". In conclusione: "Siamo stanchi di sentire parlare di lavoratori unicamente come un costo, e non come risorse".

La protesta dei lavoratori

I sindacati chiedono ai clienti di "astenersi dalla spesa" per "sostenere i lavoratori in sciopero": "Scioperiamo per l'intero turno e parteciperemo a questo presidio - fanno sapere i dipendenti Coop - per raccontare alla cittadinanza come sono cambiate le condizioni di lavoro all'interno dei negozi Coop. Più trascorre il tempo, più l'ambiente di lavoro peggiora: flessibilità estrema, turni di lavoro esposti con preavviso di 3 giorni, orari spezzati con buchi di 3 ore, 12 giorni di lavoro consecutivi, pause non retribuite, livelli di inquadramento negati, temperature non idonee per svolgere il lavoro, scarsa manutenzione agli strumenti di lavoro".