Anno record per la Sabaf, oltre la pandemia: il fatturato sfiora i 185 milioni

Il 2020 è l’anno dei record per la Sabaf di Ospitaletto: il fatturato sfiora i 185 milioni. Nel 2021 nuove aperture in Turchia e India

E’ stato un 2020 da incorniciare per la Sabaf Spa di Ospitaletto: nonostante la pandemia la storica azienda bresciana - fondata nel 1950 da Giuseppe Saleri, ancora oggi acronimo di “Saleri Battista e Figli” - ha chiuso l’anno con un fatturato da 184,9 milioni di euro, in crescita del 18,6% sull’anno precedente. Di questi, circa 60 milioni sono stati fatturati solo nell’ultimo trimestre del 2020.

Un bilancio da grandi numeri: l’utile netto raggiunge quota 14 milioni di euro, +40,8% sul 2019, mentre l’Ebitda (il margine operativo lordo) si attesta su 37,1 milioni, in crescita del 37,2%. L’obiettivo per il 2021 è raggiungere i 200 milioni di euro di ricavi.

Per farlo sono stati programmati anche 34 milioni di investimenti, circa la metà nel 2020 e l’altra metà per l’anno in corso. Pare certa anche l’apertura di nuovi stabilimenti all’estero: in Turchia e in India, e poi forse in Messico nel 2022. L’azienda, ricordiamo, oggi conta stabilimenti e filiali anche in Brasile, Cina, Polonia, Turchia e Stati Uniti.

Più di 1.300 dipendenti in tutto il mondo

Lavorano per il gruppo più di 1.300 dipendenti: oltre 200 le assunzioni in tutto il mondo nel 2020, a decine anche per lo stabilimento (nonché quartier generale) di Ospitaletto. L’azienda è considerata uno dei principali produttori al mondo di componenti e apparecchiature domestiche per la cottura a gas: si va dai rubinetti ai termostati, dai bruciatori all’elettronica.

La ricca storia aziendale, come detto inaugurata nel 1950, era cominciata proprio nel campo della rubinetteria, in particolare per il settore agricolo. Ad oggi Sabaf collabora con alcuni dei più importanti player del pianeta: Bosch, Electrolux e Whirpool solo per citarne alcuni.