Ryanair: tornano i biglietti a 12,99 euro. Ci sono poche ore per poterli acquistare

Non poteva esserci una promozione migliore, per festeggiare un lento ritorno alla normalità. Si potrà infatti tornare a viaggiare con le promozioni da pochi euro delle compagnie aeree low-cost. A dare il via all'iniziativa è la capostipite Ryanair, che nell'anno della pandemia ha perso la 'bellezza' di 850 milioni di euro, con un crollo del fatturato pari all'81%.

Ora Ryanair sembra voler tornare alla normalità. Giovedì 12 agosto ha lanciato la sua offerta di fine estate su tutto il network, che serve oltre 650 rotte, con tantissimi voli in offerta a 12.99 euro anche da Orio Al Serio. Durerà però solo fino a mezzanotte.

Le tariffe, spiega una nota del gruppo, sono in partenza nei mesi di settembre e ottobre, con tantissimi posti disponibili e un’ampia selezione di destinazioni vacanza: Malaga, Bari, Barcellona, Amsterdam, Lisbona, Roma, Copenaghen, Varsavia, Ibiza, Marrakech e molte altre per un viaggio infrasettimanale a settembre e ottobre a 12,99 euro.



“Siamo lieti di annunciare questa offerta flash per i clienti che desiderano non perdersi l’ultimo scampolo di estate - ha dichiarato Dara Brady, direttore Marketing e Digital della compagnia -. Mentre i programmi di vaccinazione continuano nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a tornare ai livelli pre-pandemia e siamo felici di proporre queste incredibili offerte ai nostri clienti grazie alle quali possono volare verso destinazioni come Valencia, Palermo, Chania e concedersi city break in mete come Vienna, Edimburgo e Berlino a settembre e ottobre a partire da soli €12.99. L’offerta è valida per 24 ore solo nella giornata di giovedì 12 agosto. Poiché questa promozione andrà a ruba rapidamente, suggeriamo ai clienti di agire in fretta e visitare il sito Web Ryanair.com per prenotare i loro voli entro la mezzanotte di stasera".