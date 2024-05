Rovato: nuovo stabilimento da 15 milioni per l'Avicola Monteverde

Fatturato a quota 100 milioni di euro e investimento (milionario) per un nuovo capannone da oltre 3mila metri quadrati: sono le ultimissime novità dall’azienda Monteverde di Rovato, controllata dalla famiglia Crescenti, di cui dà notizia il quotidiano Bresciaoggi. Il nuovo stabilimento verrà realizzato in prossimità dello storico quartier generale franciacortino, al termine di un investimento di oltre 15 milioni di euro, in parte finanziato (per il 40%) con fondi NextGenEU dell’Unione Europea: i lavori sono già partiti e l’impianto in costruzione sarà dedicato alla lavorazione di preparazioni alimentari crude e cotte.

Il marchio operativo dal 1950

L’azienda Avicola Alimentare Monteverde è un pezzo di storia dell’imprenditoria bresciana di settore. Il marchio è operativo ormai dal 1950: l’azienda ancora oggi gestisce direttamente tutte le fasi del processo produttivo e dei siti principali (incubatoio, mangimificio, allevamento dei riproduttori, macello, sezionamento e confezionamento), concentrati nelle campagne lombarde. Con un fatturato (2023) di oltre 100 milioni di euro, Monteverde si conferma prima azienda avicola bresciana, la quinta a livello nazionale.