Sarà un nuovo anno amaro per 39 lavoratrici (più della metà dei 72 occupati totali) di Roncadelle Operations srl, la newco costituita nel 2021 per la reindustrializzazione degli stabilimenti Invatec-Medtronic spa di Roncadelle e Torbole Casaglia: per loro, il 5 gennaio scorso, è stata infatti aperta una procedura di licenziamento collettivo. La Roncadelle Operations aveva acquisito nel febbraio di due anni fa (per trasferimento del ramo d'azienda) tutto il personale della Invatec, pari a 201 dipendenti: allora l'obiettivo dichiarato era la reindustrializzazione per produzione di nuovo brevetto di siringhe monouso con ago retrattile, la piena occupazione, 60 milioni di euro di investimenti.

La nota dei sindacati

Giù il sipario. “Il progetto di reindustrializzazione non ha funzionato – si legge in una nota diffusa dai sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil –: ha subito fermi, cambi di programma e di brevetto, rallentamenti causa Covid, mancanza di materie prime e modifiche del piano industriale. Negli anni abbiamo utilizzato gli ammortizzatori sociali per affrontare questa situazione: prima la cassa integrazione straordinaria e, dal luglio 2022, contratto di solidarietà per 18 mesi (130 gli esuberi dichiarati). Diciotto mesi per gestire l'impatto sociale, con misure a sostegno quali mobilità volontaria incentivata e politiche di outplacement: ma tutte le uscite del personale avvenute fino ad oggi sono state volontarie, tutte le persone che hanno trovato altre occupazioni lo hanno fatto individualmente e con canali diversi”.

Le politiche di incentivo all'esodo hanno accompagnato i dipendenti fino al 31 dicembre scorso. “Ora, finita la solidarietà – continuano i sindacati – a fronte del fallimento industriale del progetto, l'assenza o scarsità di ordini e gli alti costi di investimento, l'azienda dichiara la riduzione del personale e dello stesso piano industriale, licenziando di fatto la quasi totalità del personale in produzione e scegliendo di indirizzare le risorse alla Ricerca e sviluppo”. Come detto, i 39 esuberi sono tutte donne.

"Rabbia e sofferenza"

“Il progetto di fatto è stato un fallimento – concludono i sindacati –: la siringa non si vende, molti sono i problemi e molti i difetti, le rivisitazioni. I 60 milioni di euro di investimento non hanno fruttato. Avevamo sperato in un progetto che mantenesse occupazione sul territorio, ma non sono bastate le presentazioni in pompa magna fatte all'epoca perché ciò funzionasse e garantisse stabilità e lavoro”. Sono passati più di 5 anni e mezzo (era il 2018) da quando Invatec-Medtronic ha annunciato la chiusura e il licenziamento di 330 persone: da quel momento si è andati avanti con una lunga e strenua lotta di difesa e di dignità da parte di sindacati e lavoratori. La chiosa di Filctem, Femca e Uiltec: “Da allora le lavoratrici hanno attraversato momenti sofferti sia economicamente che moralmente: l'incertezza del futuro, la cassa integrazione. Oggi nello stabilimento sono impiegate 72 persone: 39 saranno licenziate finito il contratto di solidarietà. Resta la Ricerca e sviluppo e un'automazione spinta, ammesso che arrivino gli ordini e la produzione. Il confronto per la procedura di licenziamento è già stato affidato per definire accordi anche di sostegno economico. Le assemblee in questi giorni denunciano rabbia, sofferenza e preoccupazione. Ci avevamo sperato. Alla fine a pagare sono sempre i lavoratori”.