Nuovo resort a 5 stelle per famiglie, sul lago: apertura fra un anno

Manca meno di un anno. Il nuovo resort a 5 stelle - una vocazione sempre più presente, quella del lusso, per il Garda - per famiglie, di Gargnano aprirà i battenti il 18 marzo 2025. Il gruppo proprietario dell'immobile, che gestisce diversi hotel soprattutto in Alto Adige, ha annunciato nei giorni scorsi la data di apertura dello "Strolbhof Active Family Spa Resort Lake Garda".

La struttura sorge sul sito dov'era situata una vecchia residenza sanitaria, costruita oltre un decennio fa e poi mai completata. Le prime anticipazioni sulla location sono fornite dalla stessa azienda, che ha pubblicato anche alcune immagini di come sarà la struttura: «Il 5-star Active Family Spa Resort è un’oasi di relax integrata in modo armonioso sulla montagna. La nostra architettura si fonde armoniosamente con l’ambiente naturale, vantando tetti verdi che offrono uno sfondo rigoglioso, mentre uno stagno sostenibile per la raccolta delle acque piovane funge da stazione di irrigazione esterna».

E ancora: «Il nostro resort promette un’esperienza distintiva per le famiglie in cerca di relax e avventura nella natura. Gli ospiti possono trovare pace in una serena meditazione sulla dolce collina dello yoga, godendo di una vista mozzafiato che si estende fino alla punta più meridionale del Lago di Garda».