Il decreto agosto prevede la proroga di un’altra mensilità - previa presentazione di una nuova domanda - del reddito di emergenza per le famiglie più bisognose (da 400 a 800 euro, nei casi di presenza di disabili gravi o non autosufficienti l'importo può arrivare agli 840 euro). Per ottenere quella che sostanzialmente è la terza tranche del sussidio si potrà fare richiesta entro il 15 ottobre.

I requisiti per ottenere il reddito di emergenza sono: residenza in Italia; reddito familiare, per il mese di aprile 2020, inferiore all'ammontare del beneficio; patrimonio mobiliare inferiore a 10mila euro, accresciuta di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro; Isee inferiore a 15mila euro. La domanda può essere presentata attraverso il servizio online sul portale, oppure tramite patronati o CAF.

A oggi le domande giunte all'Inps sono state inferiori rispetto alle previsioni. Circa 500mila, a fronte di una stima iniziale di 868.000. Per coloro che hanno presentato la domanda entro il 31 maggio 2020, le mensilità del reddito di emergenza sono state erogate con le mensilità di maggio e di giugno. Invece le famiglie che hanno richiesto il REM nel mese di giugno hanno ricevuto il beneficio nei mesi di giugno e luglio 2020.

Ma non è tutto. Il decreto agosto introduce infatti anche nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, mille euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza Covid-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Prevista pure un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.

Tra le novità in arrivo, c'è anche il via libera all’adeguamento dell’assegno di invalidità civile al 100%, estendendo il regime previsto per le persone di età pari o superiore a 60 anni (circa 650 euro al mese) per tutti i maggiorenni.

Fonte: Today.it

